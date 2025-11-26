川普延後烏克蘭和平計畫期限：俄羅斯已願意讓步
鉅亨網編譯莊閔棻
美國總統川普週二（25 日）表示，他已不再堅持原定週四（27 日）為烏克蘭同意美國支持的和平計畫的最後期限。
根據《路透》報導，川普在搭乘空軍一號前往佛羅里達過感恩節時，向媒體表示：「對我而言，最後期限就是協議完成的時候。」
川普表示，美國談判代表在與俄羅斯及烏克蘭的討論中已有進展，且俄羅斯同意做出一些讓步，但他未透露具體細節。
先前，美國媒體報導了一份旨在結束俄烏戰爭的框架和平計畫，外界因此擔憂川普政府可能會施壓烏克蘭簽署對莫斯科有利的協議。
川普表示，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）將很快前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁會面。
此外，川普女婿庫什納（Jared Kushner）也參與協商。庫什納曾在以色列 - 哈瑪斯戰爭中促成停火協議，協助推動和平計畫。
川普近期曾將感恩節定為希望看到烏克蘭同意和平協議的日期，但他與幕僚已不再堅持具體截止日，而是希望協議能盡快達成。
他指出，目前戰局似乎對俄羅斯有利，認為烏克蘭若能達成協議將符合自身利益。他還表示，未來幾個月內，烏克蘭的一些領土「無論如何都可能落入俄羅斯手中」。
川普補充，美方正在與歐洲國家協商，為烏克蘭提供安全保障。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普批烏克蘭「毫無感激」！澤倫斯基急回應：感謝美國、感謝川普
- 美國、烏克蘭發布聯合聲明：已共同制定一份「更新和完善的和平框架」
- 川普將派特使赴莫斯科討論俄烏和平方案
- 俄烏停火有譜？烏克蘭「基本」同意美和平計畫 油價跳水
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇