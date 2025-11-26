鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-26 10:11

美國總統川普週二（25 日）表示，他已不再堅持原定週四（27 日）為烏克蘭同意美國支持的和平計畫的最後期限。

川普延後烏克蘭和平計畫期限：俄羅斯已願意讓步。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，川普在搭乘空軍一號前往佛羅里達過感恩節時，向媒體表示：「對我而言，最後期限就是協議完成的時候。」

川普表示，美國談判代表在與俄羅斯及烏克蘭的討論中已有進展，且俄羅斯同意做出一些讓步，但他未透露具體細節。

先前，美國媒體報導了一份旨在結束俄烏戰爭的框架和平計畫，外界因此擔憂川普政府可能會施壓烏克蘭簽署對莫斯科有利的協議。

川普表示，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）將很快前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁會面。

此外，川普女婿庫什納（Jared Kushner）也參與協商。庫什納曾在以色列 - 哈瑪斯戰爭中促成停火協議，協助推動和平計畫。

川普近期曾將感恩節定為希望看到烏克蘭同意和平協議的日期，但他與幕僚已不再堅持具體截止日，而是希望協議能盡快達成。

他指出，目前戰局似乎對俄羅斯有利，認為烏克蘭若能達成協議將符合自身利益。他還表示，未來幾個月內，烏克蘭的一些領土「無論如何都可能落入俄羅斯手中」。