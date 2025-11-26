search icon



川普將派特使赴莫斯科討論俄烏和平方案

鉅亨網編譯鍾詠翔

美國總統川普周二（25 日）在社交媒體發文，稱他將派美國中東問題特使威特科夫前往俄羅斯首都莫斯科與俄總統普丁會面，以敲定結束烏克蘭戰爭的和平方案。

cover image of news article
美國總統川普。（圖：Shutterstock）

川普寫道，美方起草的 28 點新計畫已經微調，目前僅剩少數分歧點。他期待儘快與烏克蘭總統澤倫斯基和普丁見面，前提是「結束這場戰爭的協議」已經達成或進入最後階段。


同一天烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫在社交媒體上說，烏美兩國代表團已就日前在日內瓦討論的和平方案核心條款達成共識。烏方期待澤倫斯基本月儘早訪美，與川普達成協議。

白宮新聞秘書萊維特周二在社交媒體上發文，提及美方的和平努力取得「巨大進展」，但還有一些「棘手但並非無法克服」的細節問題需要解決，這需要烏克蘭、俄羅斯和美國之間進一步談判。

美國媒體 20 日披露了川普政府起草的 28 點新計畫完整內容，要點包括俄羅斯與烏克蘭和歐洲締結互不侵犯協議、烏克蘭承諾不加入北約（NATO）等。

美國和烏克蘭代表 23 日在日內瓦就 28 點新計畫舉行會談。據美國媒體 24 日報導，美烏在會談中將 28 點新計畫縮減為 19 點，一些關鍵、更具爭議的內容將留待美烏兩國總統決定。


