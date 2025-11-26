鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-26 13:40

中國科技巨擘華為周二 (25 日) 悄悄掀起一場手機技術的深度變革，正式推出 Mate 80 系列與 Mate X7 折疊螢幕旗艦手機，這兩大系列不僅是華為頂尖技術的集大成者，更彰顯其在高階手機市場持續領航的堅定決心。

華為雙旗艦炸裂登場！Mate 80+Mate X7正式發布 折疊手機技術迭代速度碾壓全行業(圖取自華為官方微博)

在折疊螢幕手機出貨量超千萬、佔據 68% 市場份額的雄厚基礎上，華為此次新品發布絕非簡單的常規迭代，而是華為技術創新成果的集中綻放。

Mate 80 系列作為直板旗艦，實現全方位升級，全面採用金屬機身與錦纖材質背蓋，摒棄曲面螢幕，回歸實用的 2.5D 直屏，此一設計充分考慮了用戶的實際使用需求。余承東表示，Mate 80 系列實現全方位突破，開啟新篇。

螢幕技術上，標準版 Mate 80 的 6.75 吋 OLED 螢幕支援 1-120 Hz LTPO 自適應刷新率和 1440 Hz 高頻 PWM 調光，而 Mate 80 Pro Max 首發的超透亮靈瓏螢幕，採用雙層 OLED 結構，峰值亮度高達 8000nits，耗電量降低 30%，壽命提升 40%。

性能方面，Mate 80 標準版搭載麒麟 9020 晶片，Mate 80 Pro Max 則採用更先進的麒麟 9030 Pro 處理器，整機效能提升 42%。處理器採用九核心安謀 v8 架構，搭配最高 20GB RAM，多工處理能力產業領先。

影像系統上，Mate 80 的三鏡頭組合與升級的第二代紅楓影像系統，對複雜光線下的色彩還原進行深度最佳化。Mate 80 Pro Max 的「一次拍攝，多重效果」功能，解決了攝影師的痛點。

通訊能力上，首發 700MHz 無網路應急通信，支援天通衛星通訊與北斗衛星訊息，為極端環境提供通訊保障。

折疊旗艦 Mate X7 在輕薄化、可靠性和用戶體驗上取得顯著突破。它以「時空之門」設計語言與非遺雲錦工藝背板重塑美學標準，將傳承 1600 年的非遺雲錦工藝融入背板，透過奈米纖維技術，用 900 根經線與 1700 根緯線精密交織，還原雲錦經典肌理，打造出雲錦白、雲錦藍兩款設備應用於的耐用性款式，解決了傳統硬體設備的耐用性。

在可靠性上，Mate X7 搭載「超可靠折疊玄武架構」，具備高級別防塵抗水性能，重量控制在 235 克，折疊態厚度 9.5mm，展開態厚度 4.5mm，實現輕薄與可靠的平衡。

螢幕配置上，內外螢幕均支援 1-120Hz LTPO 自適應更新率，呈現清晰細膩的視覺效果。核心效能方面，搭載麒麟 9030 Pro 晶片，配合最高 16GB RAM 及 1TB 儲存空間，效能強勁。

第二代紅楓影像系統在兩款手機上表現卓越。Mate 80 Pro Max 解決複雜光線下的色彩還原問題，Mate X7 的三鏡頭組合及典藏版的大底感應器，進光量提升 31%。Mate 80 Pro Max 的「一次拍攝，多重效果」功能和長焦微距功能，拓展了拍攝可能性。Mate X7 典藏版在影片拍攝上表現出色。

在通訊與 AI 體驗方面，Mate 80 系列和 Mate X7 都有極致發揮。Mate 80 系列的首發通訊技術與衛星通訊功能，Mate X7 的雙流上行技術、全面衛星通訊等功能，為極端環境提供保障。AI 智慧體驗上，Mate X7 的小藝智能體與 HarmonyOS 6 帶來高效率且便利的智慧互動。

在市場佈局上，Mate X7 的定價瞄準高端商務和專業人士市場。華為在折疊螢幕手機市場已取得絕對領先，折疊螢幕手機出貨量超千萬，市佔率達 68%。