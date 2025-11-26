鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-26 08:36

中國「國產 GPU 第一股」摩爾線程科創板 IPO 網下初步配售結果周二 (25 日) 揭曉，引發市場廣泛關注。

摩爾線程IPO戰略配售結果出爐！中國電信、美團稀有聯手 押注國產GPU未來（圖：Shutterstock）

此次參與策略配售的投資人陣容強大，包括天翼資本控股有限公司、北京電控產業投資有限公司、深圳三快網絡科技有限公司；國資機構南方工業資產管理有限責任公司、無錫市惠山國有投資控股集團銀行投資基金、合肥市創新科技創投有限公司三家國資機構，中國國營企業結構調整基金二期股份有限公司、中國保險投資基金 (有限合夥) 兩家具有長期投資意願的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業。

其中，天翼資本母公司為中國電信，電信商成為今年中國國內 AI 基礎設施投資的重要角色，中國電信先前指引今年算力投入年增 22%，在整體資本開支承壓背景下，進一步向算力網路聚焦資源，算力投入主要用於購買 GPU 和伺服器。

北京電控則是北京電子控股旗下投資平台，後者業務涉及半導體顯示等多個領域。深圳三快網路為美團雲旗下投資平台，此次在 A 股公司 IPO 策略配售階段出手較為罕見。

摩爾線程此次科創板發行申購火熱。初步詢價時，中信證券共收到 286 家網下投資者管理的 7787 個配售對象報價，報價區間為每股人民幣 88.79-159.57 元，擬申購數量總和達 729 億股。

網路發行有效申購戶數則為 482.66 萬戶，有效申購股數 462.17 億股，初步有效申購倍數約 4126.49 倍，回撥機制啟動後，網路發行最終中簽率僅 0.03635054%。

摩爾線程本次發行後總股本 4.7 億股，以每股 114.28 元發行價計算，上市時總市值將達 537 億元，扣除發行費用後，預計募集資金淨額 75.76 億元。

不過，摩爾線程發行價格對應的 2024 年攤薄後靜態市銷率達 122.51 倍，高於多數同產業可比公司。

摩爾線程成立於 2020 年 6 月，是中國國家「專精特新」小巨人企業，專注於全功能 GPU 相關產品研發、設計與銷售，是中國少數能提供全運算精度支援且率先推出支援 DirectX12 圖形加速引擎的國產 GPU 企業。多位核心主管有英偉達工作經歷，創辦人張建中曾任輝達全球副總裁、中國區總經理。