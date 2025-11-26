search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿里巴巴集團控股(BABA-US)EPS預估下修至6.78元，預估目標價為211.35元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共47位分析師，對阿里巴巴集團控股(BABA-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.03元下修至6.78元，其中最高估值10.64元，最低估值5.11元，預估目標價為211.35元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.64(10.64)13.1616.4712.3
最低值5.11(5.8)7.49.1712.3
平均值7.16(7.27)9.8612.512.3
中位數6.78(7.03)9.6712.5412.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,649.54億1,827.17億2,085.44億2,004.12億
最低值1,490.24億1,514.45億1,604.63億2,004.12億
平均值1,545.61億1,709.52億1,877.10億2,004.12億
中位數1,544.42億1,713.65億1,884.28億2,004.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.203.584.044.417.64
營業收入1,057.96億1,329.31億1,267.03億1,312.43億1,380.30億

詳細資訊請看美股內頁：
阿里巴巴集團控股(BABA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


