鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為42.02元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元下修至1.96元，其中最高估值2.25元，最低估值1.84元，預估目標價為42.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.25(2.25)
|2.51
|2.61
|2.72
|最低值
|1.84(1.84)
|1.9
|1.96
|2.17
|平均值
|1.97(1.98)
|2.17
|2.28
|2.38
|中位數
|1.96(2)
|2.14
|2.24
|2.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58.90億
|88.63億
|94.40億
|57.30億
|最低值
|54.01億
|51.14億
|50.54億
|47.91億
|平均值
|55.91億
|60.99億
|62.84億
|52.61億
|中位數
|55.84億
|55.80億
|56.43億
|52.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.64
|1.60
|3.95
|2.22
|2.19
|營業收入
|46.24億
|68.81億
|89.19億
|67.61億
|53.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
