search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)EPS預估下修至1.96元，預估目標價為42.02元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2元下修至1.96元，其中最高估值2.25元，最低估值1.84元，預估目標價為42.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.25(2.25)2.512.612.72
最低值1.84(1.84)1.91.962.17
平均值1.97(1.98)2.172.282.38
中位數1.96(2)2.142.242.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值58.90億88.63億94.40億57.30億
最低值54.01億51.14億50.54億47.91億
平均值55.91億60.99億62.84億52.61億
中位數55.84億55.80億56.43億52.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.641.603.952.222.19
營業收入46.24億68.81億89.19億67.61億53.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Pembina Pipeline Corporation(PBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPBA

相關行情

台股首頁我要存股
Pembina Pipeline Corporation38.08+0.13%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty