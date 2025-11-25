Edward 愛德華 2025-11-25 14:51

媒體的焦點總在上市當天，然而，真正決定企業能否在上市後持續複利成長的關鍵，其實發生在路演之前的漫長準備期——我稱之為「預上市時代」。若這段期間做對了，首日股價表現不過是必然的註腳。本文濃縮我在 Origin 的投資方法，特別適用於準備赴美上市的亞洲企業，並分享我如何在 Pre-IPO 階段介入，以及在掛牌前後六個月內進行佈局。我一貫主張「合作型投資」、「可被驗證的基本面」與「上市後的紀律執行」，這些理念也與我過去的公開訪談內容一致。

在上市前洞悉並投資未來持續成長的「鑽石股」 聚焦計畫赴美上市（Nasdaq／NYSE）的亞洲企業 (圖:shutterstock)

本文聚焦於 Pre-IPO 階段的企業——即具備穩定業務、正邁向公開市場的公司；並非針對已上市股票的分析，亦非早期創投指南

一、「預上市時代」是價值塑形期，而不僅是時間點

在上市前的 12 至 24 個月內，企業必須將以下三項核心要素打磨到位：

1. 健康的單位經濟（Unit Economics）：成長應帶來現金流，而非僅靠補貼維持。

2. 公開市場準備度（Public-Company Readiness）：能在季度時鐘下，持續保持治理、披露與執行的紀律。

3. 一致且可驗證的敘事（One Story）：招股書、投資者簡報與法說會內容必須前後一致。

唯有這三者穩固，估值討論才能真正落地。

二、三道關鍵篩選門檻

門檻一：能否說清企業如何賺取並留存每一塊錢？

不問市場總規模有多大，而是問：現金如何流入、如何留存。

我偏愛具備可預期收入（如訂閱制或合約制）、貢獻毛利持續改善，且不依賴長期折扣或過度行銷來驅動成長的企業。實務上，若出現以下任一情況，我將放棄該投資案：

企業的價值完全建立在熱門趨勢上，缺乏將注意力轉化為持久盈利的可信路徑。

現金流僅在極端假設下成立，例如長期補貼、過度折扣或無法持續的行銷投入。

在飛輪效應顯現前，就不斷需要股權融資來維持營運，導致股東權益被持續稀釋。

門檻二：上市後是否容易長期持有？

這一關考驗的是「信任」與「可持有性」：

收入認列必須清晰，審計師敢於提出尖銳問題。

管理團隊需證明其具備公開公司的營運節奏，而非每季改寫故事。

財測哲學應在 Pre-IPO 階段即可觀察：是「保守承諾、超額交付」，還是「華麗許諾、事後解釋」。

換言之，團隊必須在預上市期間展現出對上市後領導角色的理解，並已按此標準運作。

門檻三：企業的第二成長曲線何在？

我不需要華麗的流行詞，而是一條可信的第二階段成長路徑：

可複製的地理擴張（不僅是地圖上的標記）；

已通過初步驗證的相鄰產品線；或經數據驗證可行的定價槓桿，顯示漲價不會導致客戶流失。

我必須強調：上市是里程碑，而非終點。具備上市資格的企業應保持成長思維，並善用全球投資者的資源。企業必須擁有可規模化的策略、產品，或明確互補核心業務的第二曲線——而非僅靠炒作或市場規模的虛幻敘事。

三、哪些訊號值得重視？哪些應存疑？

應重視的訊號：

收入品質：可預測性勝過表面增長速度。

毛利率趨勢：上市前已見擴張，代表營運槓桿真實存在。

現金流轉正能力：在不犧牲成長的前提下，營運現金流逐步轉正。

客戶行為：客戶群隨時間擴張，勝過任何華麗的簡報。

應存疑的訊號：

過度複雜的「調整後」指標，但 GAAP 數據卻未見改善。

一次性硬體銷售被包裝為平台成長。

建立在完美假設上的估值比較。

四、決定上市後命運的「軟實力」

許多企業在數字上勉強過關，上市後卻令投資人失望，關鍵往往在於軟實力不足：

有效的治理結構： 獨立董事敢於說「不」，委員會運作紮實，薪酬設計不製造未來稀釋風險。

獨立董事敢於說「不」，委員會運作紮實，薪酬設計不製造未來稀釋風險。 穩健的營運節奏（Operational cadence）： 產品、財報、投資者關係具備可預測的日程，不依賴臨時救火。

產品、財報、投資者關係具備可預測的日程，不依賴臨時救火。 董事會紀要應記錄決策過程，而非僅是摘要： 若上市前從未做出艱難取捨，上市後也難以突然學會。

若上市前從未做出艱難取捨，上市後也難以突然學會。 一致的敘事文化（One story culture）：招股書、投資者簡報與法說會傳遞同一套數字與故事；若三者版本不一，市場通常採信最不利的版本。

五、案例與亞洲企業赴美的特殊考量

案例（Composite）：

某亞洲工業科技供應商計劃赴美上市：增長亮眼，但毛利普通。兩個關鍵細節讓我改變看法：

客戶在第 12 至 24 個月出現多模組擴張 一項定價試點將毛利提升 180 個基點，且未導致客戶流失。

我建議企業延後兩季上市，以完成定價推廣、淨化收入認列，並補齊公開市場經驗的財務長。上市後兩季財報「平淡但亮眼」，財測克制、現金轉換改善，股價在 18 個月內穩健翻倍。這正是我所追求的形態：少戲劇、多複利。

亞洲企業赴美上市的關鍵門檻：

1. 架構與現金流路徑（Structure & Cash Path）：

若涉及複雜控股架構，必須清晰描繪現金流動路徑：

現金在哪些法域？

如何由營運主體上撥到上市實體？

透過分區披露（by jurisdiction breakdown）增強透明度，才能縮小折價。

2. 監管風險與合作夥伴：

企業需理解美股上市後的監管複雜性，包括：

規範會變（特別是半導體、AI、資料、CFIUS 等），公司未必能自己洞悉所有變化。

找對長期合作夥伴（法律、財務顧問、投資人代表），讓管理團隊在遵循規範的同時，仍能把大部分精力放在經營與成長上。

3. 上市理由與市場連結：

必須清楚說明為何選擇美股而非本地市場。若品牌在美尚未家喻戶曉，則在

地存在感與受尊重的代表人脈對初期市場接受度至關重要：

要能說清楚「為何不是在本地／區域市場上市、而是選擇美股」。

若品牌在美國尚不知名，那麼「在地的能見度」與「受信任的當地人脈」，將是決定掛牌初期市場接納度與流動性的關鍵。

公允對標與財測文化：

選擇可比公司時應兼顧美國與區域同業

並理解「保守承諾、超額交付」（under-promise, over-deliver）在美股市場更受長期資金青睞。

六、我的佈局方式：Pre-IPO 階段的價值創造（以下為個人實踐，不構成投資建議）

以合作者而非乘客身份介入

若我無法在資金之外提供附加價值，便不應參與該交易。我會評估自身在治理、資本結構與國際市場對接上能否為企業加速，若只是單純「塞錢進去、期待估值抬升」，那比較像投機，而不是我想做的生意。 在鎂光燈照射前調整激勵與治理

Pre-IPO 是設定遊戲規則的最佳時機，包括：

董事會組成與獨董人選：確保有真正能問尖銳問題、又理解亞洲與美國兩邊語言的人。

資本使用與回報原則：明確約定 IPO 募得資金的優先用途（內生成長、併購、去風險投資等）。

對於 SPAC 交易，則在 LOI 甚至更早就開始對齊： 估值區間與結構（現金、股份、Earn-out 等）； 上市後 12–24 個月的營運與財測節奏； 管理團隊在美國資本市場的角色與支持系統。



3. 投入枯燥但關鍵的基礎工作

這部分通常看不到新聞，但決定了上市後的穩定度：

幫忙把 內控與財務報表 調整到公開公司標準（尤其是收入認列與分部披露）。

與公司一起打磨 投資人敘事：把複雜的業務模型，翻譯成幾條可追蹤的 KPI。

幫管理團隊建立 溝通習慣：什麼能講、什麼不要講、遇到突發事件怎麼說實話又不製造恐慌。

4. 確保上市前後的經濟合理性

對我來說，Pre-IPO 投資的回報不是只看掛牌那一天，而是看：

在合理的估值下介入，建立 downside protection（條款、結構、優先權）。

透過上述「共同整備」，讓公司有機會在上市後 2–3 年內，靠執行與重評拿到 可被驗證的複利回報。

若是 SPAC 結構，則更要確保：

交易後的資本架構健康（不因高贖回率而窒息）；

管理團隊與 Sponsor 在同一條船上，而不是只追求短期交易完成。

5. 上市是另一階段的開始

我將上市後的前兩季視為 Pre-IPO 工作的驗收期。若前期準備紮實， 這段期間雖具挑戰，但不應混亂。如果那時候一切仍然依賴臨時救火，

就代表前面的功課其實還沒做完。

我始終深信，預上市階段的價值發掘，其精髓不在於預測掛牌首日的市場喧囂，而在於透過系統性的紮實準備，為企業奠定可持續成長的堅實基礎。當你與團隊共同梳理商業模式、完善治理架構、優化財務披露，這份由親身參與所積累的信任，將成為企業在上市後從容應對市場波動的底氣。

對積極型投資者而言，這是一段耗時費神卻回報可期的旅程。因此，我們必須尋找那些能夠清晰闡明現金流動路徑、願意適應公開市場節奏，並且以團隊合作為核心的企業——而這本身絕非易事。一旦發掘到這樣的公司，請務必勇於投入、深入參與！許多表面未臻完善的企業，往往正蘊藏著渾金璞玉的潛質。而要創造超額回報，最核心的路徑，正是透過「資本」與「專業」的雙重投入，直接參與價值創造的全過程。

很多時候，我們的專業與經驗，恰恰是補齊最後一塊拼圖、驅動企業價值躍升的關鍵動能。而當這一切準備就緒，同樣重要的是：上市之後，請給予它們最珍貴的資源——時間，耐心靜待播下的種子開花結果，收割辛勤耕耘的豐碩回報。