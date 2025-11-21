鉅亨網新聞中心 2025-11-21 15:40

受到全球人工智慧（AI）狂潮對記憶體市場的巨大衝擊，消費級顯示卡價格面臨結構性上漲的壓力，已獲得產業鏈官方合作夥伴的證實。作為 AMD 重要的板卡製造夥伴，撼訊 (6150-TW) （PowerColor）近日在社群媒體 Reddit 論壇上向玩家發出「警告」，暗示即將到來的折扣活動，極有可能是消費者以合理價格購入新顯卡的「最後機會」，市場普遍解讀這段黃金時機直指接下來的黑色星期五檔期。

顯卡要漲真的了！撼訊警告：黑五恐是最後甜甜價。(圖:shutterstock)

這波顯卡價格上漲的根源，來自於 AI 運算對高頻寬記憶體（HBM）和標準 DRAM 的龐大需求。市場數據顯示，與顯示卡息息相關的顯存（VRAM）報價漲幅已高達 30%，緊追著 DDR5 記憶體模組數倍暴增的價格走勢。

由於輝達和 AMD 兩大 GPU 供應商，在供應模式中採取了 GPU 與顯存成套搭配的方式，使得顯存成本的巨幅波動直接轉嫁到製造商，導致顯示卡生產成本難以負荷。

一般情況下，顯示卡價格若在 10% 內波動，廠商鮮少會公開表態；因此，撼訊此次主動發布警示，明確指出價格將出現難以逆轉的結構性上漲，而非短期市場波動。

這份來自 AMD 核心夥伴的警示，也與整個 AI 產業的爆炸性成長趨勢相符。業界龍頭輝達最新公布的第三季財報再次刷新歷史紀錄，季度營收增長超過兩成，展現出全球對 AI 晶片與機架方案的驚人渴求。

在各大科技巨頭爭相投入 AI 晶片製造、大量消耗記憶體產能的背景下，依賴 DRAM 的消費級顯示卡市場價格穩定性將長期受到挑戰。