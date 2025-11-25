鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-25 10:00

中國「國產 GPU 第一股」摩爾線程周一 (24 日) 正式啟動科創板申購，發行價定格於每股人民幣 114.28 元，不僅創下今年 A 股新股發行價新高，更以單簽 5.71 萬元 (人民幣，下同) 的潛在收益點燃市場熱情。

一萬人不到4人！摩爾線程中籤率公佈 專家：科創成長層投資熱度持續攀升（圖：Shutterstock）

這家成立僅四年的企業，憑藉「國產輝達」的技術光環與資本市場對 AI 晶片賽道的狂熱追捧，上演了一場全民參與的打新盛宴。

‌



從發行數據來看，摩爾線程的火爆程度堪稱近年來罕見。網下詢價階段，267 家機構攜帶 7555 個配售對象蜂擁而入，有效申購股數超 704 億股，申購倍數高達 1572 倍。公募基金、私募大佬集體出動－南方、易方達等頭部機構以數百隻產品組團申報，泰康資產、幻方量化等甚至動用超百隻產品頂格申購 2200 萬股，報價區間橫跨 88.79 元至 159.57 元，最高報價較發行價溢價近四成，機構搶籌意圖明顯。

此外，網路申購同樣瘋狂，482.66 萬戶散戶湧入，有效申購股數達 462.17 億股，初步中籤率僅 0.024%，因申購倍數突破 4126 倍，發行方緊急啟動回撥機制，將 560 萬股從網下調至網上，最終網上中籤率微升至 0.036%，意味著每萬名抽籤者不到 4 人能中籤。

這場資本狂歡的背後是摩爾線程「國產替代」的戰略價值。身為中國首家基於自研 MUSA 架構實現 GPU 量產的企業，其晶片產品單晶片架構可同時支援 AI 運算、圖形渲染、實體模擬等全場景應用，五年內完成五顆晶片量產與四次架構迭代，產品已應用於大模型訓練、數位孿生等關鍵領域。

在 2024 年及 2025 年上半年，AI 智算產品貢獻逾九成收入，成為絕對支柱，此次 IPO 引進 10 家戰略配售方，包括中國保險投資基金（獲配 4.999 億元）、中國電信、美團等重磅機構，總投資額達 15.9992 億元，足見市場對摩爾線程技術前景的認可。