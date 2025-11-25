鉅亨網新聞中心 2025-11-25 12:14

在韓國加密貨幣交易已超越了單純的金融行為，蛻變成一種深刻的社會現象，甚至被賦予了如同「電競」般高風險、即時回饋的競技色彩。從將高槓桿合約交易搬上線下舞台，舉辦如同電競賽事一般的「Perp-DEX Day 2025」炒幣大賽，到如今市場交易量急劇下滑，這一代韓國年輕人的「炒幣人生副本」正在經歷一場戲劇性的轉折。

炒幣變電競！LUNA崩盤後 韓國投機熱從幣圈轉戰AI股。(圖:shutterstock)

韓國對加密貨幣的狂熱程度舉世聞名，甚至曾出現「泡菜溢價」這種奇特現象，同一種虛擬貨幣在韓國交易所的價格能比全球均價高出 5% 到 20%。這種現象反映出韓國年輕人對於抓住時代機遇、實現階級躍升的極度渴望。

‌



然而，韓國年輕人之所以如此容易「上頭」，並非單純因為社會的「慘」，而是韓國社會的節奏與文化習慣與加密市場機制產生了危險的化學反應。韓國是一個極度追求「即時回饋」的社會，從快節奏的韓劇、緊湊的韓綜，到凌晨才開始的夜生活，無不體現著對「快」和「刺激」的敏感。

而幣圈正是全球最擅長提供即時刺激的地方，兩者一拍即合，猶如乾柴遇上烈火，瞬間點燃了全民狂熱。

更為特別的是，韓國社會本身具有一種「遊戲化」的結構。從求學到求職，乃至公司績效，處處都是排名與競爭，年輕人的生活就像一場不斷「打怪升級」的現實版遊戲。

因此，他們天然地將炒幣理解為一種遊戲敘事：賺錢是升級，虧錢是掉段，開槓桿是開大招，爆倉就是團滅。這種思維模式，使得將炒幣辦成電競比賽的場景，在韓國顯得毫不違和，因為對他們而言，這根本就是一場比現實更刺激的「真實版魷魚遊戲」。

然而，狂熱終有盡頭。這場從 2017 年開始加速的加密狂潮，在 2022 年遭遇了毀滅性的「LUNA 幣崩盤」事件。

LUNA 曾被韓國年輕人視為「國民級希望」，其創辦人權道亨更一度被媒體吹捧為天才偶像。但隨著其演算法穩定幣 UST 遭到拋售，LUNA 價格在數日內幾乎歸零，市值瞬間灰飛煙滅，韓國散戶成為這場資產浩劫中最慘重的受害者。

帶著這道剛癒合的傷疤回到牌桌，韓國散戶對風險的閾值大幅降低，反應也變得前所未有的敏感。市場情緒稍有不穩，便會集體撤離。因此，在 2025 年全球加密市場進入一陣正常的冷卻期時，韓國最大交易所 Upbit 的交易量卻出現了歷史性的崩塌，短期內驟降了 80%，穩定幣交易量甚至跌去五分之四，彷彿預示著韓國集體從幣圈退場。

但事實證明，韓國人並沒有集體懸崖勒馬，停止投機，他們只是換了一個更熱鬧的戰場。隨著今年 AI 與半導體需求的全球暴漲，狂熱的資金轉而湧向了韓國股市。

KOSPI 指數在 2025 年內上漲超過 70%，三星電子、SK 海力士等科技股股價翻倍暴漲，成了散戶新的「國民信仰」。過去湧入加密市場的狂熱情緒，此刻全都轉移到了韓股的科技板塊。