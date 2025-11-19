旅行社撤下日本遊 韓國取代日本 成中國最熱出境遊目的地

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-19 04:30

近日中國文化和旅遊部鄭重提醒遊客近期避免前往日本，本周開始有不少遊客退改日本旅遊，目前機票基本可以無損退款，酒店則需要視當地酒店情況而定，但旅行社正在積極協調酒店無損退款。

韓國取代日本，成中國最熱出境遊目的地。（圖：Shutterstock）

「目前我們已經撤下了日本旅遊商品的相關宣傳物料，最近 2 天已經有不少遊客咨詢和進行日本旅遊的退改。接下來的一段時間，日本旅遊的機票和酒店價格應該會大幅下滑，但估測並不會有太多遊客來報名，元旦和春節的出境遊市場中，原本肯定會在前十位出境遊目的地的日本大概率會跌出排行榜。」一家大型旅遊企業相關負責人表示。

「我原本是打算接下來休年假去日本旅遊，已經辦理簽證，正在購買機票和酒店，現在我直接退了機票，正在改新馬泰的一些路線。」消費者王女士說。

據《第一財經》周二（18 日）報導，部分業界人士稱，接下來估測會出現日本遊退訂潮，這幾天旅遊企業已經在加班加點做退改事宜，以及與日本酒店、地接等方面溝通，確保遊客退改的損失降到最小。

去哪兒旅行的數據顯示，熱門出境遊目的地次序已經重排。從已下單國際機票票量來看，韓國在剛剛過去的周末（11 月 15 日 - 16 日）成為新晉 TOP 1 出境遊熱門目的地，韓國首爾是出境搜索量最高的目的地。

此外，遊客前往泰國、馬來西亞、新加坡、越南、印尼的預訂量也靠前，其中新加坡、雪梨、峇厘島的搜索量比上周成長超過 10%。

去哪兒大數據研究院研究員楊涵分析，從現在到 2025 年年底，中國遊客的錯峰出境遊需求依然旺盛。部分赴日遊客轉向其他目的地，遊客選擇更趨多元化。韓國目前已經取代日本，成為最受歡迎的出境遊目的地，出行性價比較高的東南亞國家比如泰國、越南、馬來西亞等依舊熱門。

據日本國家旅遊局統計，2024 年全年中國訪日遊客人數超過 698 萬人次，暴增 187.9%，今年前九個月，中國遊客赴日本旅遊將近 750 萬人次。