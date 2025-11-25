需求改善！Fed鴿派言論推升12月降息預期 美債價格連3日走漲

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-25 08:20

美債價格周一 (24 日) 連續第三日走漲，因聯準會官員釋放鴿派訊號，交易員重新評估 12 月降息可能性。受此影響，各天期債券殖利率普遍回落，10 年期美債殖利率下跌 3 個基點至 4.03%，創 11 月新低，但對政策更敏感的 2 年期美債殖利率因本周拍賣計畫而承壓。

Fed鴿派言論推升12月降息預期 美國國債價格連3日走漲（圖：Shutterstock）

目前，市場焦點集中於聯準會 (Fed)12 月 10 日的利率會議。紐約聯準銀行主席威廉斯上周表示，「短期內」存在降息空間，Fed 理事沃勒同日表態支持 12 月行動，並打算在 2026 年後靈活調整政策，舊金山聯邦儲備銀行主席戴利亦附議。

‌



NatAlliance Securities 副主席 Andrew Brenner 指出，儘管 11 月非農就業數據將在會議後發布，高層官員的寬鬆傾向仍提振市場信心。

根據最新利率期貨數據，Fed12 月降息 1 碼機率上升至 80%，一周前僅 40%，但 10 月和 11 月就業數據的延遲發布令降息前景存疑。

市場預估，本周債券需求預計升溫，月底指數調整將推動基金買入，2 年期美債在提前舉行的 690 億美元拍賣會中表現穩健，殖利率 3.489% 符合市場預期，投標倍數創三個月新高。未來兩日也將進行 5 年期 (700 億美元) 及 7 年期 (440 億美元) 公債拍賣。分析師表示，近期前端債券拍賣需求改善為本次發行奠定基礎。