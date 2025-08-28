鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為30.00元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元上修至0.96元，其中最高估值0.99元，最低估值0.85元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.99(0.99)
|1.07
|1.21
|0.96
|最低值
|0.85(0.85)
|0.91
|0.94
|0.96
|平均值
|0.95(0.94)
|0.98
|1.06
|0.96
|中位數
|0.96(0.94)
|0.99
|1.02
|0.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.78億
|14.49億
|15.19億
|最低值
|13.26億
|13.89億
|14.27億
|平均值
|13.56億
|14.17億
|14.82億
|中位數
|13.61億
|14.21億
|14.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|0.90
|1.17
|1.01
|1.11
|營業收入
|10.53億
|11.52億
|12.18億
|12.45億
|12.85億
詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
