鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.94元上修至0.96元，其中最高估值0.99元，最低估值0.85元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.99(0.99)1.071.210.96
最低值0.85(0.85)0.910.940.96
平均值0.95(0.94)0.981.060.96
中位數0.96(0.94)0.991.020.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值13.78億14.49億15.19億
最低值13.26億13.89億14.27億
平均值13.56億14.17億14.82億
中位數13.61億14.21億14.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.410.901.171.011.11
營業收入10.53億11.52億12.18億12.45億12.85億

詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

