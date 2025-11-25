鉅亨速報 - Factset 最新調查：科派特(CPRT-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為48.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對科派特(CPRT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.65元，其中最高估值1.8元，最低估值1.58元，預估目標價為48.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.8(1.8)
|2.09
|1.87
|最低值
|1.58(1.4)
|1.66
|1.87
|平均值
|1.67(1.68)
|1.82
|1.87
|中位數
|1.65(1.7)
|1.79
|1.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|51.30億
|56.87億
|52.79億
|最低值
|46.30億
|48.69億
|52.79億
|平均值
|47.93億
|50.95億
|52.79億
|中位數
|47.23億
|49.98億
|52.79億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.98
|1.13
|1.28
|1.40
|1.59
|營業收入
|26.93億
|35.01億
|38.70億
|42.37億
|46.47億
詳細資訊請看美股內頁：
科派特(CPRT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
