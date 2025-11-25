search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：科派特(CPRT-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為48.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對科派特(CPRT-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.7元下修至1.65元，其中最高估值1.8元，最低估值1.58元，預估目標價為48.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.8(1.8)2.091.87
最低值1.58(1.4)1.661.87
平均值1.67(1.68)1.821.87
中位數1.65(1.7)1.791.87

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值51.30億56.87億52.79億
最低值46.30億48.69億52.79億
平均值47.93億50.95億52.79億
中位數47.23億49.98億52.79億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.981.131.281.401.59
營業收入26.93億35.01億38.70億42.37億46.47億

詳細資訊請看美股內頁：
科派特(CPRT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCPRT

相關行情

台股首頁我要存股
科派特39.065-4.09%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty