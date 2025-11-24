鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series CFWONK-US的目標價調降至110元，幅度約3.08%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)提出目標價估值：中位數由113.5元下修至110元，調降幅度3.08%。其中最高估值135元，最低估值94元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀1位。
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C今(24日)收盤價為93.52元。近5日股價下跌3.08%，標普指數下跌1.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
