鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估下修至2.21元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.29元下修至2.21元，其中最高估值3.62元，最低估值1.32元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.62(3.62)4.214.855.55
最低值1.32(1.32)1.161.41.66
平均值2.3(2.32)2.062.643.61
中位數2.21(2.29)1.742.373.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.56億51.36億54.66億58.18億
最低值42.24億46.35億49.26億52.94億
平均值43.79億48.73億51.61億55.27億
中位數43.61億48.32億51.14億54.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.57-0.822.390.79-0.12
營業收入11.45億21.36億25.73億32.22億36.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSFWONK

