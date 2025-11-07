鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series CFWONK-US的目標價調升至113.5元，幅度約3.18%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至113.5元，調升幅度3.18%。其中最高估值135元，最低估值94元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀1位。
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C今(7日)收盤價為103.19元。近5日股價上漲3.18%，標普指數下跌1.37%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
