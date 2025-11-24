search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)EPS預估上修至-0.79元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.84元上修至-0.79元，其中最高估值-0.66元，最低估值-3.88元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.66(-0.66)0.50.951.4
最低值-3.88(-3.88)0.050.390.56
平均值-1.35(-1.69)0.260.610.99
中位數-0.79(-0.84)0.240.591.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.32億10.19億12.43億15.00億
最低值7.22億9.32億11.25億12.49億
平均值7.25億9.87億12.07億14.23億
中位數7.25億9.90億12.13億14.39億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS-1.65-1.35
營業收入3.06億4.12億

詳細資訊請看美股內頁：
Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


