鉅亨速報 - Factset 最新調查：Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)EPS預估上修至-0.79元，預估目標價為40.00元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Caris Life Sciences, Inc.(CAI-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.84元上修至-0.79元，其中最高估值-0.66元，最低估值-3.88元，預估目標價為40.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.66(-0.66)
|0.5
|0.95
|1.4
|最低值
|-3.88(-3.88)
|0.05
|0.39
|0.56
|平均值
|-1.35(-1.69)
|0.26
|0.61
|0.99
|中位數
|-0.79(-0.84)
|0.24
|0.59
|1.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.32億
|10.19億
|12.43億
|15.00億
|最低值
|7.22億
|9.32億
|11.25億
|12.49億
|平均值
|7.25億
|9.87億
|12.07億
|14.23億
|中位數
|7.25億
|9.90億
|12.13億
|14.39億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.65
|-1.35
|營業收入
|3.06億
|4.12億
