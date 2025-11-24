〈台幣〉買賣匯力道強勁拉鋸 放量收貶1.7分至31.447元
鉅亨網記者王莞甯 台北
由於市場預期美國聯準會 12 月降息機率升至近 70%，新台幣今 (24) 日呈現升貶互見格局，終場收在 31.447 元，貶值 1.7 分，台北外匯經紀公司成交值仍有 15.7 億美元的相對大量，顯示買賣匯力道強勁拉鋸。
新台幣今日以 31.41 元、升值 2 分開出後，一度來到 31.395 元，但買匯力道也不弱，最低則見到 31.48 元，全日高低價差 8.5 分。
觀察主要亞幣，泰銖和韓元貶逾 0.35%，日元貶 0.2% 左右，新台幣收貶 0.05%，人民幣平盤左右震盪，而美元指數小跌近 0.1%，僅星元逆勢反彈升值約 0.15% 上下。
統一投顧指出，聯準會擁有永久投票權的紐約分行主席 Williams 21 日指出勞動市場降溫，支持降息，使市場預期降息機率快速反彈至接近 70%，令市場信心稍稍平穩，台股今日也收紅上漲 69 點。
另一方面，代表白宮勢力的聯準會委員 Miran 也鴿派解讀 9 月非農就業報告，並明確表達將在 12 月會議支持降息。
此外，聯準會副主席 Jefferson 認為，由於企業獲利穩定且槓桿率較低，AI 熱潮並非網路泡沫，相關談話有助市場預期 12 月降息機率提升。
不過，聯準會主席鮑爾仍保持沉默，使投票委員會成員的立場出現明顯分化。
