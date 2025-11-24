鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-24 16:10

黃金價格在周一 (24 日) 亞洲交易時段走低，主要原因是市場風險偏好有所改善，因美國聯準會 12 月降息預期急劇提升。

聯準會降息預期大增 風險偏好改善 金價走弱(圖:shutterstock)

現貨黃金周一盤中下跌 0.3%，報每盎司 4052.53 美元。而 12 月黃金期貨則下滑 0.7%，來到每盎司 4086.10 美元。

上周五，紐約 Fed 主席威廉斯 (John Williams) 表示，仍有理由在下個月削減利率之後，讓市場大幅提高了降息的預期。威廉斯引用了勞動力市場的潛在風險，同時指出通膨上行風險已有所緩解。

根據 CME Fedwatch 的數據，交易員目前預計聯準會在 12 月 9 日至 10 日會議上降息 25 個基點的機率已急升至 67.3%，相較於上周的 39.8% 出現了大幅逆轉。

不過，金價的跌幅受到限制。由於對全球財政健康的持續擔憂，以及中日外交爭端，金價仍保持在每盎司 4000 美元以上。

本周市場的焦點將鎖定在一系列延遲發布的美國 9 月份經濟數據上，這些數據預計將為全球最大經濟體提供更多線索。本周稍晚將公布的關鍵數據包括工業生產、產能利用率、生產者物價指數、零售銷售等。這些因政府停擺而延遲的數據，預計將提供對美國經濟進入 12 月份的洞察。