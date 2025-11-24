鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-24 16:30

中國 A 股三大指數周一 (24 日) 同步反彈，上證指數(SSEC) 一度衝高至 3850 點之上，但尾盤漲幅收斂，終場小紅作收，終止連 2 日跌勢。

〈陸股盤後〉三大指數高檔震盪 軍工股集體爆發 滬指終止二連黑（圖：Shutterstock）

滬指周一收漲 0.05% 至 3836.77 點，深證成指 (SZI) 收高 0.37% 至 12585.08 點，創業板指亦收紅 031% 至 2929.04 點。滬深兩市成交額人民幣 1.73 兆，較上一個交易日量縮 2379 億元。

盤面上，商業航太概念持續拉升，軍工族群集體爆發，中天火箭、航天發展、久之洋等 10 股漲停，中國海防、中船防務雙雙漲停，江龍船艇出現 6 個交易日以來第 3 根漲停板。此外，AI 類股亦漲幅居前，智譜 AI 午後衝高，藍色遊標大漲 15%，光雲科技、思美傳媒及省廣集團等股亮燈漲停。

下跌族群方面，能源金屬、海南自貿區、燃氣等族群跌幅居前，盛新鋰能、融捷連續第 2 個交易日跌停，海馬汽車跌停，海南海藥跌超 9%，凱撒旅業與海南瑞澤均跌逾 8%，算力硬體概念亦走弱，權重工業富聯觸及跌停。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所周一共 4228 檔股票上漲，1100 檔下跌，平盤 120 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 105 檔股票漲幅在 9% 以上，34 隻股票跌幅在 9% 以上。

國泰海通證券表示，近期中國股市走弱，原因在於臨近年末部分投資人保收益和降部位動機較高，美國降息預期的降溫、美股波動加劇與內部政策缺位交織助推了交易波動和信心走弱，加上權益產品備案放緩市場增量供給不足，客觀上股市微觀結構受到負面衝擊。跟當下謹慎共識不同的是，國泰海通策略堅決看好中國市場前景，股指進入擊球區，機會總在恐慌中出現，中國股市將逐步企穩與展開跨年攻勢，上方空間還很大，眼下是增持的良機。

中信建投證券也說，長期而言，A 股慢牛格局的主要因素不變。短期來看，策略層面以擇機佈局為主，時點上等待 12 月中上旬的聯準會 (Fed) 議息會議和中央經濟工作會議落地，期間若調整較充分也可加倉吸籌，關注 60 日線與半年線支撐和市場縮量情況。