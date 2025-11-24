鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-24 13:55

日相高市早苗近日「台灣有事論」致使中日關係再度緊張，本就複雜的中日經貿關係在技術變革與消費偏好變遷的交織影響下，更加艱難前，但從整體數據來看，中國市場依舊魅力十足，今年前三季日本對中國的直接投資金額年增 55.5%，例如本田新建兩座新能源工廠投產，電裝、東洋炭素加大在重慶、成都佈局，松下也看著發展新能源汽車業務，都彰顯著日本資金對中國市場的看好。

中日關係急凍！2025那些日本品牌退出中國市場？（圖：Shutterstock）

但不是所有日本企業在中國市場都能順風順水，今年以來，不少曾在中國深耕多年的日本品牌出現萎縮、轉型甚至退出的情況，三菱汽車就是典型代表。

‌



2024 財年，三菱汽車在中國及其他亞洲市場銷量大幅年減 53% 至 7000 輛。經過多年評估，該車廠今年初決定停止在中國市場的整車生產與銷售，關閉湖南長沙的合資工廠，這項決策使得 2024 財年淨利驟降 73.5%。

松下集團雖整體加大在中國的投資，像是在上海設新能源汽車子公司，但傳統家電業務卻在加速退出大眾消費市場，今年停止生產低端微波爐、電鍋等小家電，關閉天津、杭州等地部分生產線，轉向高階護理電器、商用設備及 B2B 解決方案，以應對中國消費度數位化。

在消費性電子領域，東芝電視 2018 年就出售品牌授權，僅以貼牌形式存在，夏普手機、電視等消費電子產品在中國市占率不足 0.5%，中國官網今年來也悄悄下架多款智慧手機產品線，轉而主推商用顯示器和醫療設備。

服務業方面，全家便利商店今年關閉華北近百家門市，資源集中於長三角和珠三角；吉野家暫停二三線城市擴張，部分門市轉加盟或聯營模式，它們受到本土品牌如羅森、便利蜂、美宜佳的擠壓，消費者對「日式標準化」服務的熱情也在消退。

日本企業在中國市場的「敗退」是多重因素共同作用的結果。本土競爭對手崛起，在技術、供應鏈等方面超越日企，像中國新能源汽車新勢力搶佔市場，今年新能源汽車滲透率超 60%，而日系車廠的電動轉型則緩慢。