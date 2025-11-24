鉅亨網新聞中心 2025-11-24 14:43

美國公債有望創下自 2020 年以來最佳的年度漲幅。然而，在感恩節假期來臨前，這個規模高達 30 兆美元的市場卻陷入價格盤整，殖利率在窄幅區間內波動，市場普遍缺乏能推動新一輪漲勢的「硬數據」催化劑。

美債卡關陷盤整！殖利率動不了 多頭苦等Fed降息「硬數據」救場。

儘管彭博美國公債指數今年以來獲得可觀漲幅，且投資人基調仍普遍樂觀，但債市價格近期難以突破 10 月的高點。分析師指出，在缺乏新的避險買盤支撐，以及聯準會（Fed）12 月會議前缺乏重大經濟數據發布的情況下，這種膠著局面預計將持續。

嘉盛理財首席固定收益策略師凱西瓊斯（Casey Jones）表示：「要實現有意義的反彈，市場需要一些硬數據支撐。」

市場交易區間收窄，主要因為近期公布的就業與通膨數據缺乏明確訊號，且部分數據受政府停擺影響而出現扭曲，進一步加劇了聯準會決策者內部的意見分歧。

這種不確定性也反映在市場情緒上，WisdomTree 固定收益策略主管凱文 · 弗拉納根（Kevin Flanagan）指出，10 年期公債殖利率缺乏再度跌破 4% 的催化劑，整個殖利率曲線上的公債都正「陷入泥淖」。債券市場的波動性指標也維持在歷史低點附近，反映出市場的信心缺失。

上週，遲來的美國 9 月官方就業數據未能為聯準會的政策路徑提供明確指引。然而，紐約聯邦儲備銀行主席威廉斯（John Williams）隨後釋放鴿派訊號，表示隨著勞動市場趨弱，近期存在降息空間，這使得市場對 12 月降息的機率重新攀升至約 65%。

不過，其他聯準會官員仍表現出謹慎態度。聯準會理事麥可 · 巴爾（Michael Barr）強調，在考慮進一步降息時需審慎行事；而芝加哥聯邦儲備銀行主席奧斯坦 · 古爾斯比（Austan Goolsbee）也暗示對下個月再次降息持擔憂立場。

儘管短期內面臨盤整，但從宏觀角度來看，多數投資人仍樂觀預期聯準會將在未來一年內啟動寬鬆週期，將利率從目前略低於 4% 的水平降至約 3%，這將從長遠角度利好債券市場。

市場已充分預期聯準會將在明年 1 月底前降息 25 個基點，並在未來 12 個月內累計降息約 90 個基點。摩根大通的最新調查顯示，美債市場的淨多頭頭寸維持在 4 月以來的最高水平附近。

德意志銀行經濟學家馬修 · 盧澤蒂（Matthew Luzzetti）預計，即使聯準會 12 月選擇不降息，也將通過略帶鴿派的表態，為明年 1 月降息保留空間，顯示 12 月和 1 月的政策決策在某種程度上可以相互替代。

摩根資產管理固定收益執行董事凱爾西 · 貝羅（Kelsey Berro）指出，如果股市因聯準會鷹派立場或估值擔憂而進一步下跌，可能成為債券市場的順風車，引發避險資金湧入。目前標普 500 指數已較 10 月高峰迴落約 5%。

儘管如此，在聯準會 12 月決議前缺乏重大催化劑的背景下，市場在年底前可能缺乏大膽交易的動力。三菱日聯證券美洲公司美國宏觀策略主管喬治 · 岡薩爾維斯（George Goncalves）預計，聯準會下個月將降息，年底前美國公債將小幅反彈，並在明年降息週期中進一步上漲。