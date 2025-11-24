鉅亨網新聞中心 2025-11-24 09:55

控制權仍在荷方 聞泰科技敦促撤銷接管命令。

荷蘭經濟事務部 11 月 19 日公告，暫停此前對安世的干預，稱此舉是基於與北京當局的建設性磋商。不過在荷蘭政府宣布暫停接管之後，中國商務部回應稱，荷蘭暫停措施「未完全結束干預」，不符合中方要求。

事實上，荷蘭企業法庭 10 月 7 日裁決仍有效，包括暫停安世前執行長及聞泰科技創辦人張學政的董事職務、任命法庭指派的獨立外籍董事掌握決策權，並將大部分股份託管給指定人員管理。同時，這也代表儘管行政令暫停，安世半導體的控制權仍處於荷蘭手中。

路透指出，聞泰科技已向荷蘭政府提出要求撤銷行政命令，該公司律師令，稱這是「史無前例」且不成比例的「財產剝奪」，缺乏法律依據。

聞泰科技 23 日再度發布聲明，敦促敦安世荷蘭確實回應溝通解決控制權問題，以保障全球供應鏈穩定。

聲明指出，安世荷蘭及其相關方的一系列單方面行為，已對全球半導體產業鏈的穩定構成潛在威脅。自荷蘭經濟部不當干預以來，本著負責任的態度和維護全球客戶利益的原則，在中國相關政府部門的大力幫助與推動下，我方已主動釋放善意，明確表達了願意與安世荷蘭方面就如何恢復聞泰科技的合法控制權、妥善解決當前爭端進行建設性溝通。

聞泰科技表示，我方始終相信，透過坦誠對話解決分歧，是保障公司正常營運和全球晶片供應穩定的實際正確途徑。然而，令人深感遺憾與不解的是，儘管我方展現出最大誠意，安世荷蘭方面迄今未對我方的溝通提議作出任何實質回應。

有鑑於此，我方要求安世荷蘭能在切實尊重事實和法律的基礎上，就如何恢復聞泰科技的合法控制權與完整股東權利，提出具有建設性且真正富有誠意的解決方案。