機器人從蘇州走到上海 106公里沒摔跤 卡在補給

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-22 04:30

「機器人晚上 10 點才能開始走，早上 6 點前要收工。」

機器人晚上10點才能開始走，早上6點前要收工。（圖：第一財經）

從蘇州金雞湖到上海外灘，智元旗下機器人遠征 A2 完成了 106.286 公里的行走，也成為金氏世界紀錄官方認證的「人形機器人行走最遠距離」世界紀錄保持者。

‌



儘管機器人沒摔一次跤，但進入真實世界，還是遇到不小挑戰。

據《第一財經》周五（21 日）報導，根據遠征 A2 的日常續航情況，團隊工作人員透露，A2 的電池續航在站立狀態下能持續 3 小時，「行走的話，能夠走 2 小時」。

但在本次行走的實際過程中，為了保障安全，工作人員透露，會根據實際狀況調整。「畢竟路上什麼人都有，走到最低電量才換電會有安全隱患。」

智元機器人合夥人、高級副總裁王闖說，在室內環境中，換電幾乎不是一個問題，「機器人幾乎隨處都能找到充電或換電的位置」。但在戶外環境行走的 A2，無法像汽車一樣依賴沿途的充電樁，隨行一輛補給車或者「電小二」成為妥協補給方式。

機器人行走時除了需要關注路邊行走圍觀的民眾以及電動車、汽車等不可控因素，還要注意遵守交通規則。

「機器人當前沒有明確的路權，我們不清楚是應該讓它走人行道還是非機動車道。」王闖說，如果走在人行道，要面對密集的台階、斜坡和各種非標障礙，本身就是挑戰。

人類社會的規則體系本是為人設計，但在無形中卻成為機器人邁向真實世界的一道門檻。以交通信號為例，根據當前 A2 標準版的技術能力，它能識別紅燈，卻不知道紅燈何時會轉綠。

「當機器人走到一半，突然紅燈，人類可以加速衝過去或後退，但機器人的臨場綜合反應能力可能會差一些。這時車已經跑起來了，機器人在路中間，這個時候就有很大的危險性。」