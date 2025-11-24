鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-24 07:30

中國國產記憶體晶片大廠長鑫儲存周日 (23 日) 在官網正式發表新一代 DDR5 產品系列，此次推出的 DDR5 產品最高速率達 8000Mbps，顆粒容量最高達 24Gb，同步適配伺服器、工作站及個人電腦的全系列七大模組及新型產品，全面涵蓋高階市場需求，同時展出的 LPDDR5X 行動端產品也以 10667Mbps 和 16Gb 的規格刷新產業標竿，配合 12GB 至 32GB 的多規格封裝方案，形成從行動端到 PC 端的全場景產品矩陣。

陸國產記憶體大躍進！長鑫存儲官宣DDR5兩大新品速率、容量居世界第一梯隊(圖取自長鑫存儲官網)

技術指標顯示，長鑫儲存兩大新品系列在速率與容量維度均躋身全球第一梯隊，市場中心負責人駱曉東在記者會上強調，目前 DRAM 需求爆發式成長正深刻影響市場供需格局與價格體系，中國亟需建構穩定的國產產能供應體系。透過持續擴產與規模效應，將有效降低對海外廠商的依賴，提升產業鏈自主可控能力。

身為中國一體化記憶體製造領導企業，長鑫儲存總部位於安徽合肥，擁有全球化研發網路與資深技術團隊，先前已推出多款涵蓋行動終端、PC、伺服器、VR 及網路通訊領域的 DRAM 商用產品。

根據 Trendforce 數據，長鑫 2025 年底產能將攀升至每月 30 萬片，較目前成長近 50%，Counterpoint 則預測該公司今年 DRAM 出貨量年增幅達 50%，市佔率將從第一季的 6% 逐季提升至第四季的 8%。

在新興領域，DDR5 市佔率料將從年初的不到 1%，年底將大幅飆升至 7%，LPDDR5 市佔率將從 0.5% 躍升至 9%，成長率領先產業。

目前全球 DRAM 市場呈現高度集中格局，三星、海力士、美光三大巨頭合計市佔率超 90%。興業證券分析指出，記憶體晶片作為大宗商品具有顯著價格週期性，依託中國龐大的終端市場，長鑫儲存憑藉持續的技術迭代與本土成本優勢，可望在全球市場實現市場份額穩步提升。

中信證券認為，隨著長鑫儲存產能在去年實現翻倍成長，加上設備國產化率持續提高，其上市進程將加速產業鏈整合，建議重點關注設備、封測、模組及 IC 載板相關受益標的。

資本市場層面，長鑫儲存母公司長鑫科技集團股份有限公司上市進程取得突破性進展。中國證監會官網 10 月揭露，其上市輔導狀態已變更為「輔導工作完成」，中金公司與中信建投擔任輔導機構，歷時僅三個月。

公開資料顯示，長鑫科技估值約 1400 億元 (人民幣，下同)，公司成立於 2016 年，註冊資本 601.93 億元，由國家積體電路產業投資基金二期(持股 9.8%)、合肥長鑫積體電路(12.43%) 及清輝集電 (24.32%) 分列前三大股東 (12.43%) 及清輝集電（24.32%）分列。