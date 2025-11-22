鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-22 20:00

荷蘭仍未撤銷對安世半導體接管決定！中國聞泰科技上訴。(圖：Shutterstock)

根據報導，聞泰科技已於 10 月 21 日首次對荷蘭政府的介入行動提出異議，並在 11 月 10 日擴大申訴範圍。

聞泰科技的律師在上訴書中表示，荷蘭接管安世半導體的舉措屬於前所未見、且不成比例的「財產剝奪」，更指出該措施缺乏明確法律依據。

本週三（19 日），荷蘭政府宣布暫停對安世半導體的進一步介入，並表示此前已與中國方面就造成汽車製造商晶片短缺的爭議展開「建設性的對話」。

然而，儘管進度有所緩和，荷蘭方面仍未撤銷 9 月 30 日對安世半導體的接管決定，並強調此舉是為阻止公司前任執行長，將安世半導體的歐洲業務自荷蘭轉移至中國。

中國商務部對此回應指出，荷蘭的最新動作仍未完全符合中方要求，干預仍未真正終止。

與此同時，聞泰科技與中國政府亦持續呼籲荷蘭撤回另一宗針對安世半導體的「管理不當」指控的訴訟。

根據《路透》取得的其他文件，荷蘭經濟部長 Vincent Karremans 在宣布介入後不久即向法院致函，敦促迅速行動，以避免安世半導體的資產可能流向中國。

荷蘭政府在提交法院的文件中也指出，聞泰科技可能不會完全遵守介入措施。