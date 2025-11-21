安世風波！聞泰科技再發聲 要求恢復股東完整權利
鉅亨網編譯鍾詠翔
在荷蘭政府暫停針對安世半導體下達的行政令後，聞泰科技 (600745-CN) 針對安世半導體事件再發聲明，要求恢復控股股東的完整權利以及對安世的合法控制權。
據《財聯社》報導，聞泰科技週四（20 日）晚間通過官方微信公眾號發布關於荷蘭經濟部暫停行政令的聲明，稱荷蘭經濟部暫停行政令的舉動雖走出了妥善解決問題的第一步，但絕不是本次事件的解決方案。
關注安世半導體事件的投資人士表示，荷蘭行政令被暫停是一個積極的信號，但聞泰科技想要拿回安世半導體的控制權，博弈恐怕遠未結束。
「行政令雖被宣布暫停，但荷蘭阿姆斯特丹上訴法院企業法庭作出的緊急措施並未取消，中方股東和人員合法權益所受到的限制和侵害仍在持續進行中。荷蘭經濟部僅宣布暫停行政令，迴避了在其推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對安世控制權的錯誤裁決，未能觸及問題解決的關鍵所在。」聞泰科技如是說。
聞泰科技要求，荷蘭經濟部不僅應當永久性撤銷其基於《貨物可用性法案》發布的行政令，撤回其對企業法庭的參與及支持，還應當確保中方股東的合法控制權及中方人員的合法權利得到恢復，將安世恢復至 2025 年 9 月 29 日之前的狀態。
聞泰科技強調，任何真正的解決方案，都必須以恢復聞泰科技作為股東的完整權利以及對安世的合法控制權為基礎。聞泰科技絕不會接受任何將非法結果「合法化」的企圖，也不會接受一個由非法程序製造的安世公司股權及治理「新常態」。
今年 9 月 30 日，荷蘭經濟事務與氣候政策部根據《商品供應法》對安世半導體下達部長令（Order），要求其全球範圍內的所有主體在一年內不得對資產、知識產權、業務及人員等進行任何調整。
10 月 7 日，荷蘭企業法庭在裁決中採取了更具體的緊急措施，包括暫停聞泰科技創始人張學政在安世的董事職務，將聞泰科技持有的安世半導體股份（減去一股）強制托管給第三方，並指派一名擁有決定性投票權的新董事。正是這份法庭裁決，成為了目前限制聞泰科技行使控制權的核心障礙。
- 從趨勢中找機會 解析原物料市場轉折契機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇