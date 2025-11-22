鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-22 12:26

兩名消息人士週五（21 日）透露，白宮已暫緩一份先前擬定的行政命令草案。該草案原計畫透過聯邦訴訟與扣減聯邦資金等手段，試圖預先阻止各州針對人工智慧（AI）制定的法規。

白宮急踩煞車！川普AI行政命令遭強烈反彈、美國監管大戰升溫。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，這項草案行政命令很可能會遭到各州強烈反彈，但白宮考慮此案的事實，顯示出川普為協助 AI 公司突破其口中扼殺創新的「拼布式」州法規，願意付出多大代價。

白宮對此未於週五作出評論。週三（19 日），一名白宮官員則表示，所有關於行政命令的討論在正式公布前都屬臆測。

根據《路透》本週稍早看到的文件，草案原打算指示司法部長邦迪（Pam Bondi）成立一個「AI 訴訟工作小組」，專責挑戰各州 AI 法律，包括以「違憲地規範州際商務」、或「被現行聯邦法規覆蓋」、以及「其他可能違法」等理由提出訴訟。

草案還要求商務部審查全國各州的 AI 相關法律，並提出指引，在特定情況下可扣減原用於寬頻建設的聯邦資金。

今年較早時，參議院以 99 票比 1 票否決一項試圖阻止各州 AI 法規的措施。該提案的初版內容原本將禁止制定 AI 監管措施的州份申請總額 420 億美元的「寬頻平等、接取與發展計畫」（BEAD）資金。

當時兩黨州議員與州檢察長都反對該措施，認為這將削弱各州保護居民免於詐欺、深度偽造及兒童色情影像的能力。

（圖：川普 Truth Social）

大型科技公司，包括 Google(GOOGL-US) 、OpenAI 與 Andreessen Horowitz 一直呼籲聯邦政府應統一 AI 監管，以免「拼布式」的州法規範妨礙創新。

草案消息曝光後，引發政界與產業外廣泛反應。

共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在 X 上表示反對，「各州必須保有制定 AI 相關法律的權利。聯邦制必須被維護。」

民主黨籍明尼蘇達州參議員柯洛布洽（Amy Klobuchar）則直批草案「不合法」，並指其將「打擊各州用以保護消費者、兒童及創作者的 AI 防護措施，甚至威脅到農村社區的高速網路建設」。

消費者倡議團體 Public Citizen 主席 Robert Weissman 也表示，AI 已在造成巨大傷害，「聯邦政府竟考慮阻止合理的州層級監管，幾乎令人難以想像。」