路透爆料：川普「金色穹頂」進度大延宕 撥款的250億美元怎麼花仍沒規劃
鉅亨網編譯王貞懿
根據《路透》周五 (21 日) 報導，八位知情人士透露，美國總統川普的「金色穹頂」(Golden Dome) 飛彈防禦計畫進度嚴重落後，主因系政府關門和今夏撥款的 250 億美元至今沒有明確支出計畫。
三位產業消息人士和一位美國官員表示，政府關門延誤招聘，關鍵人員也被調離原本負責核准和簽署合約的崗位。更重要的是，今夏預算調解案撥給金色穹頂的近 250 億美元，至今還沒轉成詳細的支出計畫。
延宕的進度已經危及川普的承諾。這項總額 1,750 億美元的計畫在他上任第七天公布，原訂 2028 年前完成，用於保護美國本土。
支出計畫延至 12 月才提交
根據撥款法案要求，支出計畫原定 8 月底提交國會，現預計由國防部副部長 Steve Feinberg 在 12 月提交。
值得注意的是，國防合約延誤很常見，但川普時程緊迫，這些延誤對金色穹頂影響很大。部分產業人士擔心，關鍵合約可能無法在五角大廈內部設定的 12 月 31 日期限前發出，這可能推高成本。
計畫架構還在改
金色穹頂計畫主管、四星上將 Michael Guetlein 在 11 月中提交了實施計畫，目前正在審查。五角大廈計畫根據這份藍圖開始發包，讓企業測試和建造衛星、攔截器、地面站和網路設備。
但政府內部消息人士說，9 月提出的計畫架構還在改，要再過幾周才定案。五角大廈發言人說「基本架構已經確立」，但沒提供細節。沒有最終架構、實施計畫或核准的支出計畫，Guetlein 就無法發包，等於凍結了計畫從規劃轉向執行的能力。
延誤讓產業擔心金色穹頂需要更大預算和更長時間。保守派智庫美國企業研究所資深研究員 Todd Harrison 9 月估計，一個「全面防禦」的飛彈系統在 20 年內要花 3.6 兆美元。
承包商怕賠錢不敢標
金色穹頂的挑戰不只官僚延誤。潛在承包商對前期開發成本很猶豫，特別是太空攔截器網路的部分。這是一個攜帶飛彈的衛星網路，能在敵方飛彈發射後到撞擊前的任何階段攔截。
一位頂級國防承包商高層告訴《路透》，他們不太可能競標建造攔截器，因為競爭要花好幾年、成本很高。根據文件，攔截器開發成本要由競標企業自己出，但這種高風險研究通常會由聯邦政府負擔一部分。政府雖然設有最高 3.4 億美元的獎金池，但要完成測試才能拿到。
就算最後拿到量產合約，年產值也只有 18 億至 34 億美元。但產業高層估計，建造和測試一個太空攔截器可能要花 2 億至 20 億美元。
更大的風險是，下屆政府可能放棄整個計畫，讓企業血本無歸。
洛克希德馬丁 (LMT-US)、諾斯洛普格拉曼 (NOC-US)、RTX(RTX-US) 和波音 (BA-US) 等大廠預計會競標金色穹頂的各種組件。
早期預警系統有進展
不過，金色穹頂也有好消息。國防部正在整合不同情報機構的早期預警系統，用來防禦彈道飛彈、極音速飛彈和先進巡航飛彈。
這些系統會駭入敵方系統、從衛星和地面蒐集情報，同時傳給金色穹頂，大幅協助擊落飛彈的準備工作。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國「金色穹頂」完成設計 能攔太空飛彈 壞消息：超預算了
- 川普威脅斷援逼簽和平協議 澤倫斯基：我們恐失去美國這個盟友
- 史上頭一遭！美國取消10月CPI報告 聯準會12月決策少關鍵數據
- 日元貶勢加劇 高市政府經濟顧問放話：不必等到160就會出手
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇