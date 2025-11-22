路透爆料：川普「金色穹頂」進度大延宕 撥款的250億美元怎麼花仍沒規劃

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-22 04:27

根據《路透》周五 (21 日) 報導，八位知情人士透露，美國總統川普的「金色穹頂」(Golden Dome) 飛彈防禦計畫進度嚴重落後，主因系政府關門和今夏撥款的 250 億美元至今沒有明確支出計畫。

川普「金色穹頂」飛彈防禦計畫進度傳嚴重落後。(圖:Reuters/TPG)

三位產業消息人士和一位美國官員表示，政府關門延誤招聘，關鍵人員也被調離原本負責核准和簽署合約的崗位。更重要的是，今夏預算調解案撥給金色穹頂的近 250 億美元，至今還沒轉成詳細的支出計畫。

延宕的進度已經危及川普的承諾。這項總額 1,750 億美元的計畫在他上任第七天公布，原訂 2028 年前完成，用於保護美國本土。

支出計畫延至 12 月才提交

根據撥款法案要求，支出計畫原定 8 月底提交國會，現預計由國防部副部長 Steve Feinberg 在 12 月提交。

值得注意的是，國防合約延誤很常見，但川普時程緊迫，這些延誤對金色穹頂影響很大。部分產業人士擔心，關鍵合約可能無法在五角大廈內部設定的 12 月 31 日期限前發出，這可能推高成本。

計畫架構還在改

金色穹頂計畫主管、四星上將 Michael Guetlein 在 11 月中提交了實施計畫，目前正在審查。五角大廈計畫根據這份藍圖開始發包，讓企業測試和建造衛星、攔截器、地面站和網路設備。

但政府內部消息人士說，9 月提出的計畫架構還在改，要再過幾周才定案。五角大廈發言人說「基本架構已經確立」，但沒提供細節。沒有最終架構、實施計畫或核准的支出計畫，Guetlein 就無法發包，等於凍結了計畫從規劃轉向執行的能力。

延誤讓產業擔心金色穹頂需要更大預算和更長時間。保守派智庫美國企業研究所資深研究員 Todd Harrison 9 月估計，一個「全面防禦」的飛彈系統在 20 年內要花 3.6 兆美元。

承包商怕賠錢不敢標

金色穹頂的挑戰不只官僚延誤。潛在承包商對前期開發成本很猶豫，特別是太空攔截器網路的部分。這是一個攜帶飛彈的衛星網路，能在敵方飛彈發射後到撞擊前的任何階段攔截。

一位頂級國防承包商高層告訴《路透》，他們不太可能競標建造攔截器，因為競爭要花好幾年、成本很高。根據文件，攔截器開發成本要由競標企業自己出，但這種高風險研究通常會由聯邦政府負擔一部分。政府雖然設有最高 3.4 億美元的獎金池，但要完成測試才能拿到。

就算最後拿到量產合約，年產值也只有 18 億至 34 億美元。但產業高層估計，建造和測試一個太空攔截器可能要花 2 億至 20 億美元。

更大的風險是，下屆政府可能放棄整個計畫，讓企業血本無歸。

早期預警系統有進展

不過，金色穹頂也有好消息。國防部正在整合不同情報機構的早期預警系統，用來防禦彈道飛彈、極音速飛彈和先進巡航飛彈。