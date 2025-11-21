羅唯仁回鍋英特爾爆國安危機 陳立武回應：該指控為揣測、尊重智財權

‌



羅唯仁在台積電任職長達 21 年，自今年 7 月退休後，隨即在 10 月底回鍋英特爾，引發外界關注，媒體更報導，羅唯仁退休前動用自身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批 2 奈米以下先進製程資料並帶走，也讓政府與台積電密切關注，台積電也已在蒐證中。