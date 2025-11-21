羅唯仁回鍋英特爾爆國安危機 陳立武回應：該指控為揣測、尊重智財權
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 前資深副總羅唯仁傳出帶走 2 奈米以下先進製程的資料，隨後投靠英特爾 (INTC-US)，引發外界關注與國安危機。英特爾執行長陳立武對此回應，該指控為謠言與揣測，強調英特爾尊重智慧財產權。
陳立武於今日參加半導體業界盛事「羅伯特諾伊斯獎」，並接受《彭博》採訪時表示，「該指控為傳言與揣測，毫無根據。英特爾尊重智慧財產權。今日活動也表揚台積電董事長魏哲家與前董事長劉德音，雙雙榮獲最高榮譽「羅伯特諾伊斯獎」。
羅唯仁在台積電任職長達 21 年，自今年 7 月退休後，隨即在 10 月底回鍋英特爾，引發外界關注，媒體更報導，羅唯仁退休前動用自身高階主管職權，要求下屬對他簡報並影印大批 2 奈米以下先進製程資料並帶走，也讓政府與台積電密切關注，台積電也已在蒐證中。
針對台積電機密外洩，引發市場高度關注，政府官員包括經濟部長龔明鑫、國科會主委吳誠文也雙雙回應，其中，龔明鑫指出，儘管台積電尚未就《營業祕密法》提告，但如果涉及國家關鍵核心技術，並由高檢署主動調查，象徵已拉到《國安法》層級。
