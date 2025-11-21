鉅亨買基金 2025-11-21 15:02

最近市場的焦點再次聚集在 AI 身上。甲骨文因高槓桿與現金流壓力備受質疑，不僅公司債價格下滑、股價同步走弱，《大賣空》主角 Michael Burry 也再度喊出「AI 泡沫比你想得更接近」的警告。利空接連浮現，AI 泡沫論再起。究竟當前的 AI 熱潮，代表的是新成長動能，還是下一場泡沫的前奏？

鉅亨投資雷達》AI泡沫論又來？別小看美國政府背後的準備…(圖:shutterstock)

1. AI 長任務能力全面甩開人類學習曲線

你若還在質疑 AI 停留在「有時胡言亂語」或「只會聊天」的階段，那你可能忽略了它在「 長任務能力 」上的巨大進展。根據全球研究 AI 能力的權威第三方機構 METR（Model Evaluation and Threat Research）最新評測，若以「50% 成功率」為標準，AI 在過去三年幾乎以跳躍式速度提升：從早期只能處理「回答問題」這類 幾秒內的任務 ，到現在的最新模型，如 GPT-5 、 Claude Sonnet4.5 ，已能完成相當於 人類需要 1 至 2 小時的長任務 ，例如訓練分類或繞過反爬蟲抓資料，甚至執行高難度的軟體工程工作。更驚人的是，這項能力的提升並非緩慢堆疊，而是「一階一階地大幅躍進」，每一代模型都明顯跨上更高的能力層級。

資料來源：METR（Measuring AI Ability to Complete Long Tasks - METR），「鉅亨買基金」整理，資料日期：2025/3/19。左側縱軸採用對數座標，能更清楚呈現不同時間尺度的差異與模型能力呈倍數成長的趨勢。

2. AI 吃電如怪獸，美國政府出手蓋核能來救

大家以為 AI 只是科技公司的事，但現在連 美國政府都開始親自投入「基礎建設布局」 ，而且動作之大前所未見。美國能源部長更公開宣布：未來政府貸款計畫的大部分資金，將用來 興建核電廠 ，因為 AI 與資料中心的耗電量實在太驚人，現有電網根本撐不住。他指出，光是 AI 的用電需求 ，就吸引許多大型能源供應商願意投入「數十億美元」股權，並以 1:3 到 1:4 的比例搭配政府提供的低成本貸款。

從國際能源署（IEA）資料統計，全球資料中心的 用電量變化 可以清楚看出，AI 正在把整個電力需求推向前所未見的高度。2020 年全球資料中心耗電量僅約 269TWh，但到了 2024 年已增加到 416TWh， 短短四年增加超過五成 。而 2030 年將成為全球資料中心能源需求全面躍升的關鍵里程碑：在 AI 大規模導入的情境下，全球資料中心用電量將突破 946TWh ，是 2020 年的 3.5 倍以上。推升來源不僅是美國，亞洲——尤其是中國——更可能成為最大動能，其資料中心擴建速度同樣驚人。換句話說，AI 帶來的不是「伺服器增加」這種線性成長，而是一場改寫全球電力系統的能源需求革命。這也解釋了為什麼美國政府急著投入核電、天然氣與電網升級：因為 AI 的能耗已經不是一般系統能消化的增量，而是一場跨區域、跨產業的結構性暴衝。

「鉅亨買基金」看到的不再僅是科技題材的炒作，而是真實的 基礎設施投資＋政府政策支持＋企業需求同步提升 。這正是 AI 成長能持續被獲利支撐、而非泡沫化的關鍵。

資料來源：IEA （https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/world-energy-outlook-2025-free-dataset），「鉅亨買基金」整理，資料日期：2025/11/12。

3. AI 將開啟美國經濟與企業獲利的下一波成長循環

在討論 AI 到底是不是泡沫之前，我們先回到最基本的經濟概念。根據經濟學裡最經典的 Cobb–Douglas 生產函數， 一個國家的 GDP 主要由三大要素決定：技術、資本與勞動力 。假設在其他條件不變下，只要 勞動力成長 ， GDP 會以勞動力成長的 0.6 次方增加 。（過去勞動力幾乎只能靠人口擴張，如今 AI 機器人正開始成為「準勞工」，直接替經濟補上勞動力缺口）美國目前大約有 1.7 億名勞工，如果 加入 1,000 萬個能工作的機器人 ，相當於有效勞動力增加。按照模型推算，整體 GDP 約能因此 提升 3.5% （(1.8/1.7)^0.6=1.035）。

更重要的是，這還是以「1 個機器人＝1 位勞工」的保守情境計算。「鉅亨買基金」進行模型假設時，同樣採用這項保守設定；但現實是，AI 機器人未來非常可能擁有「1 個機器人＝2 名勞工」甚至更多的產能。換言之，模型推估的 3.5% GDP 提升，其實只是最低標，未來實際的貢獻可能遠高於此。 當生產力全面提升，最直接的結果就是 GDP 的加速成長及企業獲利的跳升 。隨著 AI 與機器人滲透各行各業，未來將有越來越多生產流程由自動化接手，形同為經濟體注入一條全新的「隱形成長曲線」。這也是為什麼許多研究報告都指出，AI 真正爆發期並不在今天，而會落在未來 5～10 年——當 AI 徹底滲透金融、醫療、製造、零售等傳統產業後，企業獲利與經濟成長將迎來下一個上升循環，甚至可能重新定義一國的 GDP 成長軌跡。

鉅亨投資策略

AI 不是泡沫，而是新一輪長週期成長的起點。

過去的科技泡沫，核心問題都是「故事多、獲利少」。但這一次，AI 同時從三個層面改變世界：它補上勞動力缺口、重塑 GDP 成長邏輯、突破長任務能力，並且推升企業獲利。當 AI 不再只是科技公司的題材，而是全面滲透零售、金融、醫療等傳統產業，企業生產力的提升將會是長期、可累積、且可量化的。這意味著，AI 不只是推升股價的題材，而是推動經濟的底層邏輯。它不僅沒有泡沫的特徵，反而正是下一輪美國與全球經濟成長的核心動能。

