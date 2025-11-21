鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-21 14:50

在輝達 (NVDA-US)公佈超預期財報後，人稱「木頭姐」的知名投資人伍德旗下​​旗艦基金 ARK Innovation ETF 周四 (20 日) 買進 9 萬 3374 股輝達股票，為 8 月 4 日以來首次增持輝達。

近3個月首見！「木頭姐」伍德旗艦基金方舟ETF增持輝達逾9萬股（圖：Shutterstock）

儘管此次買進動作彰顯伍德對輝達的看多立場，但市場整體反應卻呈現分化態勢。

根據輝達周三 (19 日) 公布第三財季業績，營收年增 62%，其中資料中心業務表現尤為強勁，成為推動業績成長的核心引擎。輝達執行長黃仁勳更透露，海外產品線在未來六個財季的銷售額預計將達到 5000 億美元規模。

除資料中心業務外，輝達其他業務部門表現各異：遊戲和 AI PC 業務營收年增 30%，但略低於市場預期；專業視覺化業務營收大幅成長 56%，超出預期；汽車和機器人業務營收雖實現 32% 的成長，仍低於分析師預估。

值得注意的是，該公司三季調整後毛利率為 73.6%，較去年同期微降 1.4 個百分點。

然而，亮眼財報未能延續股價漲勢，輝達周四盤中雖一度上漲逾 5%，但收盤下跌 3.2% 至每股 180.64 美元。

市場分析指出，輝達財報後的股價表現反映當前美股的深層調整。中國外匯投資研究院研究總監李鋼認為，美股 AI 熱潮、降息預期與風險偏好三大樂觀邏輯同時面臨挑戰。儘管輝達財報強勁，但市場擔憂 AI 資本開支回報不足，加上量化基金在關鍵技術位觸發被動拋售，加劇了跌勢。

同時，延後公佈的 9 月非農數據表現強勁，讓市場重新評估聯準會 (Fed) 政策路徑，目前對 12 月降息的預期已顯著降低。這種政策環境對高估值股票形成壓力，促使科技股進入估值消化期。

李鋼強調，AI 產業並非泡沫，但市場定價邏輯正從獎勵投入轉向關注實際獲利，投資人正在等待更明確的獲利證據來支撐估值。