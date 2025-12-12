鉅亨網編譯陳韋廷
人稱「木頭姐」的方舟投資 (ARK Invest) 執行長伍德近日顛覆市場認知，宣稱比特幣延續十餘年的「四年週期」定律正在失效，她認為隨著退休基金、資管巨頭等機構資金持續湧入，比特幣的價格波動形態與回檔深度正被系統性重塑。
伍德在接受《福斯商業台》訪問時透露，比特幣早期動輒 75%-90% 的深度回檔已成歷史。當前機構投資者形成的持股基礎，有效抑制極端拋售行為。「大型金融機構的入場會在價格下行時形成緩衝墊，比特幣數星期前觸及的低點很可能已是本輪週期底部。」
這一觀點直接挑戰了以「減半週期」為核心的預測框架。儘管去年 4 月完成的最新減半事件曾引發看漲預期，但伍德認為其影響力正在減弱。
更深刻的變化在於資產屬性的遷移。伍德指出，比特幣正從「數位黃金」轉向「風險偏好型資產」，價格波動與股票、房地產的連動性顯著增強，而黃金則重新鞏固避險資產地位。
在此背景下，方舟投資持續加碼加密生態。近期增持 Coinbase、穩定幣發行商 Circle，並透過旗下比特幣 ETF 擴大曝險，押注機構化浪潮將為比特幣注入更持久流動性。
伍德的上述論點暗示，當比特幣告別野蠻生長，一場由專業資本主導的價值重建已然開啟。
