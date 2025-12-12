鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-12 13:00

伍德在接受《福斯商業台》訪問時透露，比特幣早期動輒 75%-90% 的深度回檔已成歷史。當前機構投資者形成的持股基礎，有效抑制極端拋售行為。「大型金融機構的入場會在價格下行時形成緩衝墊，比特幣數星期前觸及的低點很可能已是本輪週期底部。」

這一觀點直接挑戰了以「減半週期」為核心的預測框架。儘管去年 4 月完成的最新減半事件曾引發看漲預期，但伍德認為其影響力正在減弱。