2025-11-21

中國 A 股三大指數周五 (21 日) 同步收黑，上證指數(SSEC) 連 2 日走低並失守 3900 點大關，主要受到中日關係緊張與海外 AI 泡沫擔憂的持續影響。

〈陸股盤後〉創業板指挫跌逾4% 滬指二連黑 失守3900點大關（圖：Shutterstock）

滬指周五收跌 2.45% 至 3834.89 點，深證成指 (SZI) 收低 3.41% 至 12538.07 點，創業板指更收黑 4.02% 至 2920.08 點，滬深兩市成交額合計人民幣 1.97 兆元，較上一交易日放量 2575 億。

盤面上，市場熱點集體熄火，鋰電池產業鏈集體調整，大中礦業、西藏礦業、贛鋒鋰業、天齊鋰業、盛新鋰能、金圓股份等多股跌停。有機矽概念股亦挫低，晨光新材跌停，有色、化工、半導體、電氣設備等族群亦跌幅居前，德明利、時空科技跌停。

上漲族群方面，互聯網、傳媒娛樂與軍工等類股漲幅居前，久之洋、易點天下、視覺中國、品高股份、龍溪股份、特發信息漲停，久之洋、江龍船艇漲超 10%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 351 檔股票上漲，5071 檔下跌，平盤 26 檔，另據大智慧 VIP，滬深北三市共 37 檔股票漲幅在 9% 以上，174 檔股票跌幅在 9% 以上。

中國銀河證券表示，A 股行情整理格局仍在延續，族群之間快速輪動，前期漲幅較大的科技類股處於盤整狀態，主題演繹的持續性恐仍顯不足。同時，臨近年末，機構配置有望趨於均衡，也在為 2026 年景氣方向佈局做準備，年底行情料將仍以震蕩為主，投資人或許可在族群輪動中持續關注「反內卷」、紅利等主題機會。

華西證券則指出，籌碼換手行情漸進尾聲，指數短期性價比凸顯。今日行情高開低走，開盤時市場情緒相對樂觀，與輝達業績超預期及券商合併的利有關，但樂觀情緒並未延續，隨後市場持續下跌，主要指數基本翻綠。值得注意的是，樂觀情緒遭遇擾動，卻並未伴隨放量，而是延續昨 (20) 日的量縮狀態。從原因來看，11 月以來的換籌行情中，活躍籌碼也許已交換完畢，資金交易意願已相對不強，體現在萬得全 A 換手率從 11 月 18 日的 1.94% 下降至今日的 1.7%。在此情況下，指數下跌空間有限，且更容易被推動反彈。