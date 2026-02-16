〈名人書單〉國泰投信張雍川推《被討厭的勇氣》 學會「課題分離」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-16 08:10

丙午馬年迎新春，在一年一度的春節假期中，除了與親友團聚、享受美食外，也是一年中最好的自我對話時光，對於每日處於高壓、瞬息萬變金融市場的國泰投信總經理張雍川而言，閱讀不僅是獲取知識的管道，更是心靈的「定錨」，他特別為《鉅亨網》讀者挑選了一本經典之作《被討厭的勇氣》。

國泰投信總經理張雍川。(圖／國泰投信)

作為台灣資產管理巨頭的掌舵者，張雍川在職場上展現的是精準、理性的專業形象，張雍川表示，面對充滿不確定性的投資環境與職場溝通，阿德勒心理學帶給他極大的啟發，投資大眾往往追求「共識」，但是在資本市場的轉折點，卓越與平庸的分水嶺往往不在於技術，而在於決策的勇氣。張雍川強調，真正的自由，是擁有「被討厭的勇氣」。

張雍川指出，所謂的「被討厭的勇氣」，並非孤傲或不合群，而是學會「課題分離」，釐清什麼是別人的評價、什麼是自己的責任，透過這本書，讀者能學會放下那些「不屬於自己的課題」，將能量集中在可掌控的事務上，對投資人來說，這意味著回歸基本面，堅持適合自己的投資步調，而不被短期的雜訊所動搖，敢於在眾人皆醉時，堅守理性的清醒。