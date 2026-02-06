鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-02-06 13:06

國泰金控 (2882-TW) 正全力衝刺繼保險、銀行後的「獲利第三引擎」—資產管理平台。國泰投信總經理張雍川今 (6) 日受訪時指出，為了配合集團資產整合的發展戰略，國泰投信正進行大刀闊斧的系統升級與辦公空間挪移，盼打造國際級的辦公空間，才能吸引全球頂尖人才，位於台北市民生東路的新總部預計 8 月完工進駐，人壽團隊也將陸續就位，預估資產整合過程至少耗時兩年或更久。

金管會推動台灣打造成亞洲資產管理中心，主委彭金隆去年拋出「金融盾」理念，其中關鍵的一環就是鼓勵壽險業委託本地投信代操的新模式，盼提升台灣投信業的國際影響力。國泰金控也已證實，旗下國泰人壽計劃於數年內將更多資產交由同集團的國泰投信管理，投資研究部門的員工將轉移至投信。

‌



針對國泰投信承接國泰人壽資產的進度，張雍川說，「系統整備好，資產就會挪過來」，必須按部就班，由於保險公司的資產標的多且龐大，遠超傳統投信的規模，系統必須先行擴充，預估整個資產整合過程可能需要花上兩年、甚至更久。他強調，「我們挪移的順序，是以系統支援的整備程度來決定。」至於人力部分，人壽團隊已經陸續移過來了。

為了容納整合後的龐大團隊，張雍川透露，國泰投信預計今年 8 月搬遷至位於民生東路的集團頂級辦公大樓「國泰環宇大樓」，可望於 2026 年第 2 季重建完工。他直言，「我們要給同仁一個全新、國際級的辦公環境，這樣才能吸引全球頂尖人才。」

值得注意的是，國泰投信也將加入主動式 ETF 戰場，旗下首檔主動式台股 ETF「國泰台股動能高息主動式 ETF 基金」已於 2 月 5 日獲金管會核准募集，每股發行價新台幣 10 元，主打「動能成長」、「高息防守」雙軌策略，可望在波段操作與收益間取得最佳平衡，基金設計採取「每月配息」機制，再掀市場話題。

張雍川指出，這檔主動式台股 ETF 由績效卓著的梁恩溢操盤，他同時也是國泰台灣高股息基金經理人，張雍川形容兩檔是姐妹基金，經理人對於如何選動能股、選高息股早就已經很習慣了，也很擅長。