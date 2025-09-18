鉅亨網新聞中心 2025-09-18 10:58

那斯達克交易所（NASDAQ）自 2025 年起提高上市門檻，其中最受關注的是將以利潤標準上市的企業，其最低公眾持股市值從 500 萬美元大幅上調至 1500 萬美元。旨在保護投資者、應對監管壓力及維護市場聲譽，從過往追求「規模擴張」轉向「品質優先」的戰略調整。

納斯達克拉高上市門檻 真能防範「劣幣驅逐良幣」？(圖:shutterstock)

近年來，部分新上市企業，特別是透過 SPAC（特殊目的收購公司）途徑上市的公司，曾出現利用「老股轉售」製造虛假流動性的現象，導致股價大幅波動，甚至暴跌，嚴重損害了散戶投資者的利益。

例如，2024 年因數據造假而退市的紐頓集團，其股價在上市後暴跌 95%，即為低門檻上市風險的典型案例。

為此，新規定明確要求企業在計算公眾持股市值時，僅納入新發行股票的市值，徹底堵住了透過老股轉售操縱市場的漏洞。同時，新規定也將持續低於 500 萬美元市值的公司下市流程從 360 天縮短至 180 天，並對連續 10 個交易日股價低於 0.1 美元的企業直接下市。

此舉有助於加速淘汰劣質企業，避免市場出現「劣幣驅逐良幣」的現象，從根本上提升市場的整體健康度。

引導企業從根本「修煉內功」

除了打擊市場濫用行為，提高上市門檻也是為了增強市場的真實流動性。舊有標準下，部分企業儘管符合上市條件，但因流通股數量不足，導致股價極易受到操縱。新規定要求透過新股發行達成更高公眾持股市值，確保流通股由真實的投資者持有，從而提升交易活躍度，使股價更能反映公司基本面。

此外，那斯達克的調整也與全球日益收緊的監管環境緊密相關。特別是針對主要在中國營運的企業，那斯達克將 IPO 募資門檻提高至 2500 萬美元，這與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）對審計底稿的嚴格審查要求相呼應，進一步強化了對跨境上市企業的合規管理。