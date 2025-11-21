邑昇龜山二期擴建案鎖定伺服器板 董座簡榮坤：明年Q1量產

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-21 13:00

PCB 廠邑昇實業 (5291-TW) 在桃園龜山投資二期擴建計畫順利進行，客戶訂單並鎖定高階的高層伺服器板，董事長簡榮坤今 (21) 日指出，邑昇桃園龜山投資二期擴建計畫目前建置案完成，目前在送件申請使用執照，預計 2026 年第一季量產。

邑昇董事長簡榮坤。(鉅亨網記者張欽發攝)

邑昇 2025 年前三季營收 8.14 億元，稅後純益 985 萬元，每股純益爲 0.24 元，簡榮坤指出，邑昇桃園龜山投資二期擴建計畫將達成，將建置新增 30 萬呎 PCB 產能，預計在 2026 年第一季進入量產，客戶訂單並鎖定高階的高層伺服器板

邑昇在 2025 年前三季營收事業占比為，PCB 占 8 成、光電事業（LED 自行車燈與 e-bike）占 2 成。受惠 AI 應用加速落地帶動電子產業逐步回溫與升級，PCB 事業出貨表現維持穩定。