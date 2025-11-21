鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-21 12:15

港股三大指數今 (21) 日開低走低，截至午間休市，恒生指數 (HSI) 跌 2.09% 至 25295.34 點，恒生科技指數 (HSTECH) 更挫跌 3.13%，國企指數跌 2.14%。

逾3個月新低！香港恒生科技指數今早盤挫跌3.1% 專家：跌得有點破防了（圖：Shutterstock）

港股近期遭遇顯著壓力，恒生科技指數成為全球主要股指中表現最差的指數之一。在過去兩個月，恒生科指從高點 6715 點累計回檔達 17%，高於中概網路指數同期跌幅 13.5%，而那斯達克 100 指數則逼近歷史新高，形成鮮明對比。

分析師表示，恒生科指此波下跌令不少近期進場的投資者感到壓力，主要受多重因素影響。首先，權重股小米近期股價大幅下挫，對指數產生明顯拖累。其次，美元指數持續走強，市場對聯準會 (Fed) 下月降息預期降至約 30%，流動性環境對港元資產構成壓力。

此外，港股近期面臨較大的解禁壓力，例如寧德時代約 7750 萬股港股 IPO 基石投資者股份解禁，儘管解禁不一定導致立即拋售，但對市場情緒造成衝擊。

從估值角度來看，恒科指數當前本益比約 21.64 倍，已逐步進入合理甚至偏低區間。與此同時，上市公司開始採取行動穩定股價，小米周四 (20 日) 斥資 5.078 億港元回購 1350 萬股股份，此舉被市場解讀為公司對當前價值的認可。

儘管短期市場情緒低迷，但分析師指出，沒有只跌不漲的市場，投資者應保持耐心，避免在低點盲目止損，並注意進行資產的均衡配置，例如搭配日經 225、那斯達克 100 等其他市場指數，以分散單一市場風險。

在其他市場動態方面，根據輝達最新的第三財季成績單，營收年增 62% 至 570 億美元，資料中心業務成為主要增長動力，但因輝達估值已處於較高水平，市場對其未來走勢存在分歧。

與此同時，谷歌等科技股持續走強，顯示資金仍在科技族群內進行輪動。