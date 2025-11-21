中日關係急凍！《鬼滅之刃》單日票房跌破1,000萬 上座率僅1%
鉅亨網編譯鍾詠翔
日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房大跌，貓眼的數據顯示，該片週四（20 日）上座率只有 1%，票房僅人民幣 889 萬元。
據《界面新聞》報導，自本月 14 日正式上映以來，該片依托 IP 累積的粉絲基礎，曾寫下 14.1% 的上座率，最高單日票房達到人民幣 1.4 億元。
日本首相高市早苗發表涉台言論，引發中國觀眾強烈不滿，該電影票房開始下滑。11 月 17 日，該片上座率從前一日的 8.6% 驟降至 3.1%，單日票房也從前一日的人民幣 9,000 萬元跌至 2,500 萬元左右，之後持續走跌，到了 11 月 20 日單日票房首次跌破 1,000 萬元。
貓眼預測，《鬼滅之刃》在 11 月 24 日上座率將小於 0.1%，屆時單日票房將降至人民幣 5 萬元左右。
目前該片全球票房 7.95 億美元，其中日本 2.42 億美元，北美 1.33 億美元，中國內地為 6,428 萬美元。
中國電影評論學會副會長周星表示，日方如不撤回錯誤發言，日本電影在華紅利恐怕會終結。周星說，日本電影上座率驟降，意味著此類影片直接失去數億元潛在收入，長期可能影響日本動漫產業。
「若日本政府想要促進日本經濟增長，就必須停止干涉中國內政，正視中國核心利益關切，以實際行動修復中日互信。」周星說。
受高市早苗錯誤言論影響的不止《鬼滅之刃》。據《中國電影報》17 日報導，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等進口日本影片將暫緩上映。經影片引進方和發行方證實，此次調整是依據日本進口片綜合市場表現與中國觀眾情緒作出的審慎決策。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台海言論爭議升溫！中國加碼施壓日本 卻仍避打稀土牌
- 日本20項在華活動延期或取消 日媒擔憂：沒有能和中國說上話的人
- 【台股操盤人筆記】把握台股佈局好時機
- 超過50萬張赴日機票被退訂 中國赴日旅客量連續三天大幅下滑
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇