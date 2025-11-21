中日關係急凍！《鬼滅之刃》單日票房跌破1,000萬 上座率僅1%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-21 04:00

日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房大跌，貓眼的數據顯示，該片週四（20 日）上座率只有 1%，票房僅人民幣 889 萬元。

《鬼滅之刃》單日票房跌破1,000萬，上座率僅1%。（圖：界面新聞）

據《界面新聞》報導，自本月 14 日正式上映以來，該片依托 IP 累積的粉絲基礎，曾寫下 14.1% 的上座率，最高單日票房達到人民幣 1.4 億元。

‌



日本首相高市早苗發表涉台言論，引發中國觀眾強烈不滿，該電影票房開始下滑。11 月 17 日，該片上座率從前一日的 8.6% 驟降至 3.1%，單日票房也從前一日的人民幣 9,000 萬元跌至 2,500 萬元左右，之後持續走跌，到了 11 月 20 日單日票房首次跌破 1,000 萬元。

貓眼預測，《鬼滅之刃》在 11 月 24 日上座率將小於 0.1%，屆時單日票房將降至人民幣 5 萬元左右。

目前該片全球票房 7.95 億美元，其中日本 2.42 億美元，北美 1.33 億美元，中國內地為 6,428 萬美元。

中國電影評論學會副會長周星表示，日方如不撤回錯誤發言，日本電影在華紅利恐怕會終結。周星說，日本電影上座率驟降，意味著此類影片直接失去數億元潛在收入，長期可能影響日本動漫產業。

「若日本政府想要促進日本經濟增長，就必須停止干涉中國內政，正視中國核心利益關切，以實際行動修復中日互信。」周星說。