鉅亨網編輯林羿君 2025-11-21 10:39

美國奧克拉荷馬州州長凱文 · 史迪特（Kevin Stitt）表示，他「不太願意」歡迎中國持有的企業進入該州投資，顯示美中緊張關係已經波及到地方政治。

美地方開始拒中資？奧克拉荷馬州長：不會張臂歡迎。（圖：REUTERS/TPG）

史迪特這位共和黨籍州長 21 日在新加坡出席彭博「新經濟論壇」時接受彭博電視專訪時指出：「就我個人而言，對於中國投資的企業進入奧克拉荷馬州，我們會稍微保留態度，不會張開雙臂歡迎，因為當中可能存在一些潛在衝突。」

‌



同時也是全美州長協會（National Governors Association）主席的史迪特指出，雖然奧克拉荷馬州對外資投資持開放態度，但他也聽到其他共和黨州長有類似的看法。他認為，就算是民主黨籍的州長，對於是否歡迎中國資金支持的企業，或是中國資金投資農地，應該也有相同的顧慮。

史迪特表示：「我們希望與盟友，以及價值觀比較接近我們的人做生意，因此在讓中國影響力進入奧克拉荷馬州這件事上，我們會採取比較謹慎的態度。」

長期以來，跨黨派國會議員都對外國資金擁有農地，可能威脅糧食安全與國家安全表達憂慮。川普政府於 7 月宣布，將與各州議員合作，終止外國人士購買美國農地的行為。