輝達財報概念股!!!

輝達財報引爆哪些概念股反彈潮？投資攻略一次看

一、 輝達財報公布，輝達財報能拯救美股嗎？？

台股加權指數下跌 0.66 % 收在 26580.12，櫃買指數下跌 1.34 % 收在 246.7。這周加權指數跟櫃買指數大幅下跌，加權指數目前離月線不遠，櫃買則是來到半年線，技術指標已開始出現恐慌，CNN 的貪婪恐懼指標來到了極度恐懼，主要是受到 Fed 降息預期降低以及對 AI 泡沫的恐懼導致。目前市場最關注的就是輝達財報公布，財報消息需多留意。今天是台股結算日，外資在台指期淨空單 31,047 口，十大交易人的淨部位約 6000 口空單。外資與十大交易人操作偏空力道不變。美元指數 99.49，近期持續在低點震盪，台幣目前 31.256，近期持續貶值。

本週強弱勢族群 :

弱勢族群： 風機維護、記憶體、機器手臂、PCB

本週關注重點：

1. 輝達財報公布

輝達（Nvidia）周三將公布財報。在 AI 泡沫化疑慮持續發酵之際，輝達要釋出什麼訊息才能扭轉市場情緒 ? 數據顯示，輝達選擇權押注財報後的盤後股價 ，將有上漲或下跌約 7% 的波動。

上一季輝達交出 467 億美元營收，年增 56%、季增 6%，資料中心就佔了 411 億美元，毛利率維持在七成以上，是一份漂亮的成績單。而這一季，市場共識大概落在 548 ～ 550 億美元左右，EPS 約 1.2 多美元；外資則是把營收往上推到 569 億美元

2. 美國結束關門

美國眾議院 12 日晚通過臨時撥款法案，隨後由美國總統川普簽署法案生效。美國史上最長的聯邦政府關門，在持續 43 天後終於落幕。該臨時預算案將維持大部分聯邦機構正常運轉至 2026 年 1 月 30 日，並為農業部、退伍軍人事務部及國會，提供整個財政年度的經費。根據該預算案，「補充營養援助計畫」將獲得全年資金。

3. 降息

受限於美國政府停擺，日前有多項經濟數據無法如期公開。10 月份的就業報告跟通膨報告因為仰賴實地調查，受到政府停擺可能將「永遠缺失」，使市場失去基本面參考依據，12 月降息 1 碼機會回調至 50%。

