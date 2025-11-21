鉅亨網編輯林羿君 2025-11-21 17:00

甲骨文 (ORCL-US) 這家曾經保守的資料庫巨頭，近年已借入數百億美元，並將自身命運與人工智慧熱潮緊密綁定，如今正迅速成為信貸市場衡量 AI 風險的重要指標。

不敢直接做空AI？投資人爆買甲骨文CDS 當崩盤保險單。(圖:shutterstock)

近幾個月來，交易員大量湧入甲骨文的信用違約交換（CDS）市場，原因在於該公司大舉投入與 AI 相關的支出、在一連串相互牽連的交易中扮演核心角色，加上其信用評級相較微軟（Microsoft）或 Alphabet 等同業更弱，使這類合約成為市場對沖、甚至押注 AI 熱潮的首選工具。

ICE Data Services 數據顯示，防範該公司未來五年債務違約的成本已攀升了 2 倍，19 日一度高達每年 1.11 個百分點，換算下來，為每 1,000 萬美元的本金投保，成本僅約為 11.1 萬美元。

巴克萊信貸策略師 Jigar Patel 指出，隨著對 AI 持保留態度的投資人蜂擁而入，甲骨文的 CDS 交易量在截至 11 月 14 日的七週內暴增至約 50 億美元，相較去年同期僅略高於 2 億美元，幾乎是爆發式成長。

TD Securities 自動交易聯席主管 Matt Schrager 表示：「我們在市場上經常看到這種情況，流動性會吸引更多流動性，一旦這個飛輪轉動起來，通常就會持續加速下去。」

甲骨文的股價同樣反映出投資人日益加深的憂慮，自 9 月 10 日至本週三收盤，股價已下跌約三分之一。對此，甲骨文發言人拒絕發表評論。

近期甲骨文的股價也反映出投資人日益增長的擔憂。隨著輝達財報利多消散，美股 AI 泡沫恐慌重燃，甲骨文 20 日股價再度單日暴跌了逾 6.5%，摔至今年 6 月以來的最低位。

值得強調的是，幾乎沒有任何人認為這家擁有三項投資等級評級、約 6,200 億美元市值的公司，會在短期內出現債務違約。

市場押注的是：一旦投資人對 AI 的信心動搖，甲骨文的 CDS 價格可能進一步飆升，讓提前布局這些衍生性商品的投資人賺取可觀收益，並對沖在整體市場拋售中可能蒙受的損失。

甲骨文是目前美國人工智慧領域投入最大的企業之一，其與 OpenAI 和軟銀集團共同參與「星際之門」計畫​​——該計畫擬快速投入 5,000 億美元建設人工智慧基礎設施。作為該計畫的一部分，約 20 家銀行組成的財團正提供約 180 億美元專案融資貸款，用於在新墨西哥州建造資料中心園區，甲骨文將作為租戶入駐。

該公司也於 9 月發行了 180 億美元高評級債券，成為今年美國企業債發行規模最大的案例之一。

摩根士丹利分析師上月曾撰文預計，甲骨文調整後的債務淨額將從約 1000 億美元增至 2028 財年的 2900 億美元，增幅逾一倍，並建議投資者買入該公司五年期 CDS。

摩根大通策略師預計，未來幾年，企業可能為了 AI 相關投資而發行約 1.5 兆美元的投資級債券。其他市場，包括高收益債（垃圾債）與槓桿貸款，也將被與 AI 掛勾的債務大量淹沒。

目前，穆迪和標普已進一步接近將甲骨文公司的債券重新歸類為垃圾級。