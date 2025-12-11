鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-11 15:22

美國總統川普長子小川普財富版圖正經歷戲劇性重構，這位曾因家族政治風波遠走科羅拉多州、一度漂泊無業的「叛逆公子」，如今靠加密貨幣投資狂攬近 3 億美元身家，較 2024 年成長五倍，成為川普家族商業帝國中最耀眼的新生代力量。

美國財經雜誌《富比士》(Forbes) 報導，小川普與弟弟艾瑞克去年 11 月共同創立加密貨幣挖礦公司 American Bitcoin，正式進軍區塊鏈領域，當時小川普個人財富僅 5000 萬美元，但短短一年內透過 World Liberty Financial 代幣銷售、穩定幣發行及股權收益，身家飆升至 3 億美元，其中 World Liberty Financial 作為核心平台，已售出價值 14 億美元的代幣，川普家族分得 52% 收益，光是小川普個人就獲得 8000 萬美元左右的現金。

更精妙的操作藏在穩定幣佈局中。今年初推出的美元錨定穩定幣，為小川普帶來 1900 萬美元即時收益，加上未解鎖代幣估值 3400 萬美元，構成其財富第二支柱，而 American Bitcoin 股權則更顯策略眼光。

儘管持股比例未公開，但以上限估算，小川普持股 American Bitcoin 價值可達 8000 萬美元，一度助推其財富高峰突破 5 億美元。

加密貨幣並非這位美國總統長子的唯一籌碼。小川普持有的特殊目的收購公司 (SPAC)New America Acquisition I Corp 上周在紐交所上市後，200 萬股持股一夜增值 2000 萬美元。

此外，川普長子透過投資反「覺醒文化」電商平台 Public Square、線上槍械零售商 GrabAGun 等政治關聯企業，累計獲利超 1000 萬美元。

房地產授權業務同樣貢獻顯著。小川普去年透過與阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等國簽署新協議入帳 320 萬美元，今年亦新增印度、卡達等市場合約，預估家族授權業務份額價值已達 3400 萬美元，其名下紐約合作公寓與佛州海濱住宅合計增值 1200 萬美元，加上上訴法院撤銷川普集團詐欺案罰金帶來的 500 萬美元收益，財富拼圖日益完整。

小川普的翻身仗離不開川普家族的政治資本。儘管早年因理念不合與父親疏離，但回歸後，小川普迅速接管川普集團執行副總裁職務，並在父親競選期間累積人脈。保守派創投機構 1789 Capital 主動邀其加盟，後者管理的 10 億美元基金已投資馬斯克 xAI、SpaceX 等明星項目，甚至拿下五角大廈 6.2 億美元國防合約。