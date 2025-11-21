search icon



監管里程碑！美國准許銀行持有加密貨幣 傳統金融擁抱區塊鏈

鉅亨網編譯陳韋廷

美國貨幣監理署 (OCC) 在最新發佈的 1186 號解釋函中明確表態，允許美國銀行基於「合理可預見的營運需求」，以本金形式持有加密貨幣，主要用於支付區塊鏈網絡費用 (Gas 費) 及測試合規的加密資產平台，此舉被視為傳統金融體系擁抱鏈上業務的重要里程碑，為銀行開展穩定幣託管、代幣化存款等業務掃除了關鍵障礙。

cover image of news article
監管里程碑！美國准許銀行持有加密貨幣 傳統金融擁抱區塊鏈（圖：Shutterstock）

過去，銀行在進行鏈上業務時，因缺乏持有原生加密資產的明確授權，需依賴第三方支付 Gas 費或採用鏈下變通方案，不僅操作複雜，也伴隨交易對手風險。上述新規實施後，銀行可在內部維持少量原生代幣庫存，直接涵蓋交易結算所需的費用緩衝，並支持其測試內部或第三方加密資產平台，進而縮短執行時間、降低流動性風險。


這一政策與今年 3-5 月 OCC 放寬加密貨幣託管與穩定幣業務監管的方向一致，進一步完善了銀行持有「營運性加密資產」的合規框架，尤其有利於積極布局穩定幣與代幣化存款業務的大型託管機構，使其能與加密原生機構展開直接競爭。

不過，新規也明確規定銀行持有加密資產必須嚴格用於營運需求，禁止無限制投機或作為投資資產，並需遵守市場風險、流動性管理及反洗錢等常規風控要求。

此外，銀行仍面臨多重挑戰。OCC 僅監管國家銀行，而聯準會 (Fed) 仍將加密貨幣列為「不安全、不穩健」的主要資產，導致州成員銀行面臨政策分歧。

與此同時，比特幣以太幣等代幣價格波動恐影響資產負債表穩定性，銀行必須在滿足交易需求與規避投機風險之間謹慎平衡持倉規模。


美國貨幣監理署加密貨幣區塊鏈傳統金融OCC代幣化存款託管業務

比特幣86228.93-6.92%
以太幣2824.22-7.03%

