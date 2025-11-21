鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-21 13:20

美國貨幣監理署 (OCC) 在最新發佈的 1186 號解釋函中明確表態，允許美國銀行基於「合理可預見的營運需求」，以本金形式持有加密貨幣，主要用於支付區塊鏈網絡費用 (Gas 費) 及測試合規的加密資產平台，此舉被視為傳統金融體系擁抱鏈上業務的重要里程碑，為銀行開展穩定幣託管、代幣化存款等業務掃除了關鍵障礙。

監管里程碑！美國准許銀行持有加密貨幣 傳統金融擁抱區塊鏈（圖：Shutterstock）

過去，銀行在進行鏈上業務時，因缺乏持有原生加密資產的明確授權，需依賴第三方支付 Gas 費或採用鏈下變通方案，不僅操作複雜，也伴隨交易對手風險。上述新規實施後，銀行可在內部維持少量原生代幣庫存，直接涵蓋交易結算所需的費用緩衝，並支持其測試內部或第三方加密資產平台，進而縮短執行時間、降低流動性風險。

‌



這一政策與今年 3-5 月 OCC 放寬加密貨幣託管與穩定幣業務監管的方向一致，進一步完善了銀行持有「營運性加密資產」的合規框架，尤其有利於積極布局穩定幣與代幣化存款業務的大型託管機構，使其能與加密原生機構展開直接競爭。

不過，新規也明確規定銀行持有加密資產必須嚴格用於營運需求，禁止無限制投機或作為投資資產，並需遵守市場風險、流動性管理及反洗錢等常規風控要求。