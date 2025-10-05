鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-05 09:00

外媒最新報導指出，全球穩定幣領域領導者 Tether 與一家跟全球礦機製造龍頭 Bitmain 關係密切的金融科技公司，正推進一項備受關注的合作。雙方合作為一家數位資產金庫公司籌集至少 2 億美元資金，目標是透過這一載體大規模囤積 Tether 旗下黃金代幣「XAUt」。此舉不僅標誌著 Tether 在「黃金上鍊」策略上的深化，更凸顯 RWA 浪潮中，加密與傳統金融融合的新趨勢。

RWA發展迎重大利多！穩定幣領軍者Tether擬籌2億美元擴大「鏈上黃金」生態（圖：Shutterstock）

《彭博資訊》上周五 (3 日) 引述知情人士消息報導，此次募資由 Tether 與專注加密金融服務的 Antalpha Platform Holding 主導，後者與 Bitmain 關係緊密。若計畫順利落地，新成立的數位資產金庫公司將利用這筆資金增持 XAUt。

XAUt 是由 Tether 子公司於 2020 年推出的黃金代幣，以實物金條為支撐，當前市值已達 15 億美元。

值得注意的是，Antalpha 與 Tether 的合作早有淵源。今年 6 月，Tether 購入 Antalpha 8.1% 股權，9 月雙方進一步深化合作，透過抵押借貸等服務拓寬 XAUt 的流通管道，並打算在倫敦、新加坡等全球金融中心設立實體金庫，允許代幣持有者換實物金條。

此次募資的核心邏輯是 Tether 試圖透過擴大「買方市場」來推動 XAUt 生態的流動性與市值成長。本質上，這是一條「中心化託管 + 代幣憑證」的現實主義路徑，將實體黃金的所有權映射至區塊鏈，形成可在鏈上交易、抵押的數位化資產。

儘管仍面臨託管透明度、贖回機制及合規性等挑戰，但這項最新舉動被視為 Tether 在 RWA 領域的關鍵行動。RWA 浪潮正席捲加密貨幣與金融業。RWA 是將國債、房地產、黃金等傳統資產的價值映射為鏈上代幣，借助區塊鏈的可編程性、透明性與高效結算能力，重構資產流通模式。

彭博數據顯示，今年以來，受地緣衝突、通膨擔憂及市場對川普政策影響聯準會 (Fed) 獨立性的預期推動，實體黃金需求飆升 46%，創歷史新高；同期 XAUt 市值亦實現翻倍。

根據 Ripple 與波士頓諮詢預測，到 2033 年，代幣化的現實資產規模有望突破 18 兆美元，年複合成長率 (CAGR) 高達 53%。

這項最新趨勢吸引了傳統金融機構的高度關注。Galaxy Digital 創始人 Mike Novogratz 近期斷言，高盛、摩根士丹利等投行終將擁抱區塊鏈金融市場結構，RWA 有望成為傳統金融的下一個「超級賽道」。

事實上，美國銀行、摩根大通、高盛等已在財報中明確將「從穩定幣轉向 RWA」列為策略重點。對他們而言，RWA 兼具吸引力。

Tether 的佈局並非單一案例。數月前，市場傳聞 Tether 正為穩定幣業務尋求 200 億美元融資，目標估值約 5000 億美元，有望躋身全球最具價值私人企業之列。此次為 XAUt 生態募資，進一步凸顯其在加密與現實資產連結​​的野心。

不過，RWA 的發展仍存現實約束。以 XAUt 為例，中心化託管模式依賴第三方機構保管實體黃金，使用者對「鏈上憑證是否真實對應實體物」的信任需長期驗證，且跨司法管轄區的合規問題、市場流動性波動等，均可能影響資產上鍊的實際效果。

儘管如此，產業共識也逐漸清晰，也就是 RWA 不會取代傳統金融，而是透過科技賦能，為資產流動與價值分配提供新典範。

對 Tether 而言，這次與 Antalpha 的合作，既是鞏固自身在穩定幣領域主導地位的舉措，更是搶佔 RWA 賽道的戰略卡位。當傳統金融巨頭加速入場，誰能率先做大資產池、完善應用層面如抵押借貸、合成穩定幣等等，誰便有望在未來的金融變革中掌握主動權。