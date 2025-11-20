鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-20 18:58

台股今 (20) 日強彈逾 800 點，新台幣兌美元早盤同步走升，但外資轉向匯出，日元匯率探底吸引換匯資金湧入，以及投信投資款匯出，使得新台幣終場收在 31.295 元，貶值 4.1 分，為連續第 8 個交易日走貶，並創近 7 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值 18.41 億美元。

〈台幣〉股匯不同調！三股力道促連8貶收31.295元 近7個月新低。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天早盤一度升抵 31.205 元，但外資下午轉向匯出，資金也蜂擁兌換日元，加上投信踴躍匯出投資款，使得新台幣匯率回測 31.3 元關卡，終場收在全日最低 31.295 元，貶 4.1 分。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數強彈 0.65%，日元重挫 1.23% 最深，新加坡幣貶值 0.37%，韓元貶值 0.18%，新台幣貶 0.13%，人民幣亦貶 0.09%。