〈台幣〉股匯不同調！三股力道促連8貶收31.295元 近7個月新低
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (20) 日強彈逾 800 點，新台幣兌美元早盤同步走升，但外資轉向匯出，日元匯率探底吸引換匯資金湧入，以及投信投資款匯出，使得新台幣終場收在 31.295 元，貶值 4.1 分，為連續第 8 個交易日走貶，並創近 7 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值 18.41 億美元。
《經濟學人》日前以「台灣病」形容新台幣被低估問題，台灣央行與美國財政部發布聯合聲明，一度短暫帶動新台幣兌美元轉升，但在亞幣競貶氛圍下，外資並未大舉匯入、出口商惜售，使得新台幣欲振乏力，接連失守 31.1、31.2 元關卡。
新台幣兌美元今天早盤一度升抵 31.205 元，但外資下午轉向匯出，資金也蜂擁兌換日元，加上投信踴躍匯出投資款，使得新台幣匯率回測 31.3 元關卡，終場收在全日最低 31.295 元，貶 4.1 分。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數強彈 0.65%，日元重挫 1.23% 最深，新加坡幣貶值 0.37%，韓元貶值 0.18%，新台幣貶 0.13%，人民幣亦貶 0.09%。
市場普遍預期，日本新任首相高市早苗 (Sanae Takaichi) 將推出大規模財政支出方案，並維持低利率，使得日元持續承壓。在市場消化美國聯準會 (Fed)10 月會議紀要並等待非農就業數據公布前，美元兌歐元與英鎊等主要貨幣也普遍走升，交易員試圖從這些數據尋找下個月是否降息的線索。
