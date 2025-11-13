南僑旗下皇家可口前三季賺回逾半個股本 EPS 5.38元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-13 12:31

南僑 (1702-TW) 集團旗下上市公司皇家可口 (7791-TW) 公布最新財報獲利資訊，2025 年 1-9 月稅後純益 3.76 億元，創歷史同期新高，也逼近 2024 年全年稅後純益的 3.78 億元，每股純益 5.38 元，全年獲利可望再獲突破，同時，皇家可口並加碼投資建立新生產線。

皇家可口董事長周明芬(左)及總經理江長慶。(鉅亨網記者張欽發攝)

皇家可口 2025 年 1-9 月營收 20.7 億元，毛利率 34.8%，稅後純益 3.76 億元，創歷史同期新高，每股純益 5.38 元。

‌



皇家可口 自掛牌以來，雖市場資金多集中於 AI 族群，皇家可口成交量相對平穩，但憑藉冰品與急凍熟麵兩大核心事業引擎持續發力，公司指出，皇家可口 今年前三季獲利 5.38 元，而該公司每年現金股息配發率約 6-7 成推算，明年現金股息應可望超過 3.8 元，設算殖利率超過 5%，高於全體上市食品工業平均之 3.89%，是具備營運成長性、獲利表現亮眼及高股息等優勢。

皇家可口營收占比約過 80% 的冰品事業，已連續三年維持近 20% 的年複合成長率，為公司穩健獲利的「金牛事業部」，穩定挹注現金流與市場占有率。急凍熟麵事業雖目前僅占營收 20%，但受惠於餐飲業缺工與家戶對「安心、安全、快速」飲食需求的增加，公司於今年完成第三條產線擴建，全面提升產能，

皇家可口未來將積極拓展 B2B 合作，包括八方雲集 (2753-TW) 旗下梁社漢、五星級飯店及連鎖餐飲集團，同時也強化 B2C 通路布局，與 7-ELEVEN、全家、全聯等零售通路合作順利推進。隨著供應能力大幅提升，公司將於第四季起擴大與國際量販通路合作，進軍海外市場，為邁向國際零售舞台的重要里程碑。