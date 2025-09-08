勞保潛藏負債1年暴增1.7兆？勞動部：請勞工放心！將持續撥補勞保確保給付權益

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-08 14:00

針對今 (8) 日報載「勞保潛藏負債一年暴增 1.7 兆！潛藏負債升至 20.5 兆」，勞動部三點回應，一、未提存精算負債為公共年金保險制度普遍現象，二、1.7 兆源自今年和去年的計算基礎不同。三、編列預算持續撥補，確保勞保給付權益。

勞保潛藏負債1年暴增1.7兆？勞動部3點回應：持續撥補、確保勞保給付權益。（鉅亨網資料照）

媒體報導勞保潛藏負債 1 年增加 1.7 兆元，對此勞動部提出三點說明，

首先，勞保為世代互助的社會保險，財務採部分提存準備，產生未提存精算負債為公共年金保險制度普遍現象，並隨被保險人年資及投保薪資增長而增加，且係在未來年度逐年支出，不會一次全部實現。另如被保險人未符合給付請領條件，或沒來請領，亦不會有實際支出。

其次，勞保於 39 年開辦，迄今已 70 餘年，制度已邁入成熟期，故請領老年給付之人數及金額逐年增加。有關報載勞保截至今（114）年 6 月底潛藏負債，相較前一（113）年增加約 1.7 兆元一事，係因 113 年之潛藏負債以 110 年精算報告假設為基礎，如：報酬率為 4.0%、投保薪資增長率 1.5%、CPI 年增率 0.9%，114 年 6 月潛藏負債以 113 年精算報告假設為基礎，如報酬率為 4.5%、投保薪資增長率 1.9%、CPI 年增率 1.8%，兩者計算基礎不同所致。